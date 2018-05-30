Бетонні історії: як виглядає свій окремий світ на дахах Гонконгу
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«Бетонні історії» - серія непостановочних кадрів з повсякденного життя жителів Гонконгу, що населяють старі райони, розташовані в центрі міста
Це окремі фрагменти, що складаються в загальну розповідь про те, як люди використовують доступний їм простір в обмежених міських середовищах.
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Ромен Жаке-Лагрез (Romain Jacquet-Lagrèz) присвятив фотопроект способу життя в старих будівлях, де дах зазвичай не замкнений і доступний для всіх мешканців. Такі дахи трохи схожі на двори, але в повітрі. В даний час такі будівлі зникають швидкими темпами. Брак земель спонукає влади зносити всі малоповерхові будинки, щоб звільняти простір для більш високих і сучасних будівель.
Джерело: cameralabs.org