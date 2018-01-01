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    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

    Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках
    За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей. Сотні тисяч людей змушені тулитися у перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей. [GALLERY_BLOCK] Мати-одиначка Лі живе з двома
    • Сьогодні, 12:20
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    Сотні тисяч людей змушені ютитися в перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття
    Сотні тисяч людей змушені ютитися в перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття

    Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках

    За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей.

    Сотні тисяч людей змушені тулитися у перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей.

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    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

    • Мати-одиначка Лі живе з двома дітьми і платить 580 доларів на місяць за кімнату площею 11 квадратних метрів. На оренду витрачається половина її зарплати з пекарні декорування тортів.
    • 80-річний Ченг Чи-Фонг навіть не може витягнути ноги на ліжку.
    • 63-річний Вонг Тат-Мінг платить за житло 1 на 2 метри 317 доларів у місяць. Туди поміщається спальний мішок, телевізор і вентилятор. До того ж там багато клопів і тарганів.

    Джерело: Gazeta.ua

    Гонконг житло Азія
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