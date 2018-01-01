Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
- Сьогодні, 12:20
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Сотні тисяч людей змушені ютитися в перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття
Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках
За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей.
Сотні тисяч людей змушені тулитися у перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей.
- Мати-одиначка Лі живе з двома дітьми і платить 580 доларів на місяць за кімнату площею 11 квадратних метрів. На оренду витрачається половина її зарплати з пекарні декорування тортів.
- 80-річний Ченг Чи-Фонг навіть не може витягнути ноги на ліжку.
- 63-річний Вонг Тат-Мінг платить за житло 1 на 2 метри 317 доларів у місяць. Туди поміщається спальний мішок, телевізор і вентилятор. До того ж там багато клопів і тарганів.
Джерело: Gazeta.ua