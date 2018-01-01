Дім розміром з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках

За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей. Сотні тисяч людей змушені тулитися у перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей. [GALLERY_BLOCK] Мати-одиначка Лі живе з двома