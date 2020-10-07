Дружина зробила героєм курйозних фотожаб власного чоловіка, який ненадовго заснув у авто



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Шареа Оверман вирішила провчити свого чоловіка Нейта, який заснув у машині. Це стало початком епічної фотошоп-битви

Багато людей люблять спати в дорозі, часом сон - це єдиний варіант пережити багатогодинну поїздку (якщо ви не водій, звичайно ж). Однак у такого способу скоротати час є свої мінуси - ви можете пропустити багато всього цікавого по дорозі.

Саме про це подумала Шареа Оверман. Дівчина вирішила піднести урок своєму чоловіка Нейту, який заснув у машині.

Шареа попросила людей в Facebook обробити його знімок в фотошопі. Щоб на питання чоловіка «Що я пропустив?» у неї вже була готова ідеальна відповідь.

Прохання дівчини швидко стало вірусним, а Нейт, сам того не підозрюючи, став головним героєм епічної фотошоп-битви.