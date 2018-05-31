Фантастичні світлини гірських пейзажів, зроблені талановитим фотографом з Австрії

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На сторінку фотографа в Instagram підписані більше 172 000 чоловік.

28-річний професійний фотограф, сноубордист, альпініст, мандрівник і художник Том Клокер (Tom Klocker) мешкає в мальовничій долині Циллерталь в Тіролі (Австрія), в оточенні приголомшливих гір і пейзажів.

Том любить подорожувати, він робить дивовижні світлини пейзажів, гір, захоплюється аерофотознімками.

«Мені дуже подобається фотографувати, коли я подорожую по всьому світу, тому я почав ділитися деякими зображеннями», - говорить фотограф.

Варто зазначити, що на сторінку Тома в Instagram підписані більше 172 000 чоловік.