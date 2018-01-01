Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа

«Всі вони живуть в похмурих селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство»

Американець Брюс Гілден кілька років тому прожив 16 днів серед простих росіян в невеликому містечку, яке знаходиться на відстані 70 км від Єкатеринбурга. За словами Гілдена, ця місцевість населена колишніми кримінальниками, наркоманами і «втраченими людьми». «Похмуре середньовічна спільнота», - так описує американець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська провінція

«Всі вони живуть в похмурих селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство»

Американець Брюс Гілден кілька років тому прожив 16 днів серед простих росіян в невеликому містечку, яке знаходиться на відстані 70 км від Єкатеринбурга.

За словами Гілдена, ця місцевість населена колишніми кримінальниками, наркоманами і «втраченими людьми». «Похмуре середньовічна спільнота», - так описує американець провінційну Росію.

Найбільше часу Брюс Гілден провів в товарситві деякого 32-річного Сергія, на прізвисько «Кабан» - дрібного бандита, який щойно вийшов з в'язниці. Друга людина, з якою часто спілкувався Гілден - такий собі Василь, колишній злочинець, який відсидів за вбивство вітчима.

Гілден хотів фотографувати повсякденне життя цих людей, і щоб вони до нього звикли. Фотограф, бажаючи увійти в довіру, купував їм горілку і курей.

«Всі вони живуть в похмурих брудних селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство», - згадував потім Гілден.

Дрібний бандит Сергій розповідає, що він зараз «не на 100% злочинець - він більше не хоче в тюрму, а тому намагається займатися бізнесом - бере данину з проїжджаючих вантажівок, а також «кришує» таджиків, які перевозять наркотики.

У цій місцевості жінок удвічі більше, ніж чоловіків, а тому і Сергій, і його друзі, які майже всі пройшли через зони, користуються особливою популярністю. Але тим не менше, фотограф зазначає, що дуже поважає цих людей - в такому кліматі і при майже повній відсутності матеріальної цивілізації ніхто інший не виживе.

Джерело: begemot.media