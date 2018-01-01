Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
- Сьогодні, 10:57
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«Всі вони живуть в похмурих селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство»
Американець Брюс Гілден кілька років тому прожив 16 днів серед простих росіян в невеликому містечку, яке знаходиться на відстані 70 км від Єкатеринбурга.
За словами Гілдена, ця місцевість населена колишніми кримінальниками, наркоманами і «втраченими людьми». «Похмуре середньовічна спільнота», - так описує американець провінційну Росію.
Найбільше часу Брюс Гілден провів в товарситві деякого 32-річного Сергія, на прізвисько «Кабан» - дрібного бандита, який щойно вийшов з в'язниці. Друга людина, з якою часто спілкувався Гілден - такий собі Василь, колишній злочинець, який відсидів за вбивство вітчима.
Гілден хотів фотографувати повсякденне життя цих людей, і щоб вони до нього звикли. Фотограф, бажаючи увійти в довіру, купував їм горілку і курей.
«Всі вони живуть в похмурих брудних селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство», - згадував потім Гілден.
Дрібний бандит Сергій розповідає, що він зараз «не на 100% злочинець - він більше не хоче в тюрму, а тому намагається займатися бізнесом - бере данину з проїжджаючих вантажівок, а також «кришує» таджиків, які перевозять наркотики.
У цій місцевості жінок удвічі більше, ніж чоловіків, а тому і Сергій, і його друзі, які майже всі пройшли через зони, користуються особливою популярністю. Але тим не менше, фотограф зазначає, що дуже поважає цих людей - в такому кліматі і при майже повній відсутності матеріальної цивілізації ніхто інший не виживе.
Джерело: begemot.media