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    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа

    «Всі вони живуть в похмурих селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство»
    Американець Брюс Гілден кілька років тому прожив 16 днів серед простих росіян в невеликому містечку, яке знаходиться на відстані 70 км від Єкатеринбурга. За словами Гілдена, ця місцевість населена колишніми кримінальниками, наркоманами і «втраченими людьми». «Похмуре середньовічна спільнота», - так описує американець
    • Сьогодні, 10:57
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    Російська провінція
    Російська провінція

    «Всі вони живуть в похмурих селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство»

    Американець Брюс Гілден кілька років тому прожив 16 днів серед простих росіян в невеликому містечку, яке знаходиться на відстані 70 км від Єкатеринбурга.

    За словами Гілдена, ця місцевість населена колишніми кримінальниками, наркоманами і «втраченими людьми». «Похмуре середньовічна спільнота», - так описує американець провінційну Росію.

    Найбільше часу Брюс Гілден провів в товарситві деякого 32-річного Сергія, на прізвисько «Кабан» - дрібного бандита, який щойно вийшов з в'язниці. Друга людина, з якою часто спілкувався Гілден - такий собі Василь, колишній злочинець, який відсидів за вбивство вітчима.

    Гілден хотів фотографувати повсякденне життя цих людей, і щоб вони до нього звикли. Фотограф, бажаючи увійти в довіру, купував їм горілку і курей.

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    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Василь Новосьолов, він же «Дід», відсидів за вбивство вітчима. Брюс не приховує, що це фото - постановочне. Однак фотограф вважає, що він якнайкраще відображає всю безнадійність життя в російській провінції: «Це крик не тільки про те, що вони застрягли в богом забутому місці, але і про те, що їм абсолютно нікуди йти»
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Сергій Половцев на прізвисько «Кабан»
    За словами Брюса: «Сергій може зламати вас навпіл голими руками, але він хороший хлопець»
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Юрію Потапенко 56 років, з яких 30 він провів у в'язниці. Зараз Юрій реабілітувався і працює в громадській організації, що допомагає колишнім ув'язненим, в Єкатеринбурзі.
    Якраз один з колишніх ув'язнених, з яким працює організація Юрія
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Татуювання кота на нозі Сергія означає «Корінний Мешканець Тюрми»
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Євген «Сава» Савельєв, бандит і наркоман. На момент фотографії йому 37 років. «Я вибрав цей шлях. Я не знаю чому. Це моє життя»
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Брюс назвав свою серію фотографій «Пікнік з Сергієм». Кадри, зроблені під час пікніка - його улюблені
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    «Я раніше був на 100% бандитом, але тепер ні, - розповідає Сергій, - Тепер я став старшим, розумнішим і втомився від цього, тому що не хочу повертатися до в'язниці». Тепер Сергій «бізнесмен» - він «кришує» вантажівки з Таджикистану, що перевозять наркотики, і «вирішує питання»
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Ще один Сергій, теж бізнесмен
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа
    Горілка, насильство і злидні. Жахи російської провінції очима американського фотографа

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    «Всі вони живуть в похмурих брудних селах, які вимирають. Основа їхнього життя - горілка і насильство», - згадував потім Гілден.

    Дрібний бандит Сергій розповідає, що він зараз «не на 100% злочинець - він більше не хоче в тюрму, а тому намагається займатися бізнесом - бере данину з проїжджаючих вантажівок, а також «кришує» таджиків, які перевозять наркотики.

    У цій місцевості жінок удвічі більше, ніж чоловіків, а тому і Сергій, і його друзі, які майже всі пройшли через зони, користуються особливою популярністю. Але тим не менше, фотограф зазначає, що дуже поважає цих людей - в такому кліматі і при майже повній відсутності матеріальної цивілізації ніхто інший не виживе.

    Джерело: begemot.media

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