Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу



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Фотопроект «Крихітний будинок» присвячений невеликим старим будинкам, що контрастують з сучасними висотками

Ніколаус Грюнвальд (Nikolaus Gruenwald) - талановитий фотограф і ретушер, що проживає в Штутгарті, Німеччина. Ніколаус в основному займається туристичної та вуличної фотографією. Нещодавно він відвідав Гонконг, щоб зобразити захоплюючі міські пейзажі.

У своєму фотопроекті «Крихітний будинок» Ніколаус зняв невеликі старі будинки, що контрастують з сучасними висотками. Очевидно, що ці будинки скоро зникнуть, так як території в Гонконзі не вистачає. Тож фотограф вирішив задокументувати колоритні будівлі, поки вони не зникли.