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    Фото

    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу

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    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу

    Фотопроект «Крихітний будинок» присвячений невеликим старим будинкам, що контрастують з сучасними висотками

    Ніколаус Грюнвальд (Nikolaus Gruenwald) - талановитий фотограф і ретушер, що проживає в Штутгарті, Німеччина. Ніколаус в основному займається туристичної та вуличної фотографією. Нещодавно він відвідав Гонконг, щоб зобразити захоплюючі міські пейзажі.

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    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу
    Колорит, який незабаром зникне. Яскравий фотопроект, присвячений старим будинкам Гонконгу

    У своєму фотопроекті «Крихітний будинок» Ніколаус зняв невеликі старі будинки, що контрастують з сучасними висотками. Очевидно, що ці будинки скоро зникнуть, так як території в Гонконзі не вистачає. Тож фотограф вирішив задокументувати колоритні будівлі, поки вони не зникли.

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