Ландшафти, які були змінені промисловістю. Як людина впливає на природу



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«Ми пов'язані з природою ... Якщо ми знищуємо природу, ми знищуємо себе»

Едвард Буртинський (Edward Burtynsky) відомий як один з найбільш шанованих фотографів Канади. Його фотографії індустріальних ландшафтів включені в колекції понад 60 найбільших музеїв по всьому світу, включаючи Національну галерею Канади, Музей сучасного мистецтва і музей Гуггенхейма в Нью-Йорку, музей королеви Софії в Мадриді, Тейт Модерн у Лондоні і Музей мистецтв Лос-Анджелеса в Каліфорнії.

На знімках Едварда Буртинського ми бачимо ландшафти, які були змінені промисловістю. Фотограф акцентує увагу на впливі людини на природу та закликає кожного більш відповідально ставитися до нашої планети. До речі, він сам їздить на велосипеді і гібридному автомобілі.

«Ми пов'язані з природою ... Якщо ми знищуємо природу, ми знищуємо себе», - каже фотограф.