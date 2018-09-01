Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.



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Фото: zhitomir.info Реконструкція коштувала понад 101 млн грн.

Відкриття школи відбулося разом із віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком

Сучасні школи повинні мати дизайн і нічим не поступатися найкращим приватним закладам. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у Житомирі під час відкриття реконструйованої гімназії №3.

«Наше міністерство працює над тим, аби створити належну інфраструктуру і мотивуючий дизайн у школах, починаючі від бренду навчальних закладів, безбар’єрності та покращення будівельних норм. Прагнемо, аби муніципальні заклади нічим не поступалися приватним, та мали свій бренд і дизайн», - підкреслив Зубко.

Віце-прем’єр-міністр – разом із дружиною президента України Мариною Порошенко 1 вересня перебувають у Житомирі, де відкрили оновлену за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) гімназію та оглянуть дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) №58, який запрацює найближчим часом.

На реконструкцію гімназії було спрямовано понад 101 млн грн.

Джерело: Укрінформ