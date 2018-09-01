  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.

    • Розсилка
    Реконструкція коштувала понад 101 млн грн. - Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Фото: zhitomir.info
    Реконструкція коштувала понад 101 млн грн.

    Відкриття школи відбулося разом із віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком

    Сучасні школи повинні мати дизайн і нічим не поступатися найкращим приватним закладам. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у Житомирі під час відкриття реконструйованої гімназії №3.

    «Наше міністерство працює над тим, аби створити належну інфраструктуру і мотивуючий дизайн у школах, починаючі від бренду навчальних закладів, безбар’єрності та покращення будівельних норм. Прагнемо, аби муніципальні заклади нічим не поступалися приватним, та мали свій бренд і дизайн», - підкреслив Зубко.

    Віце-прем’єр-міністр – разом із дружиною президента України Мариною Порошенко 1 вересня перебувають у Житомирі, де відкрили оновлену за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) гімназію та оглянуть дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) №58, який запрацює найближчим часом.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.
    Марина Порошенко відкрила школу, які відремонтували за 100 млн грн.

    На реконструкцію гімназії було спрямовано понад 101 млн грн.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    школа Житомир навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ