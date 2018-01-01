Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея

Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина

У районі проведення Антитерористичної операції військовослужбовці одного з підрозділів окремої десантно-штурмової бригади вдосконалюють професійні навички у рамках тактико-спеціальної підготовки, навчаються різним видам бою, відточують дії в екстремальних ситуаціях. Про це інформує прес-служба окремої десантно-штурмової



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Українські десантники

Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина

У районі проведення Антитерористичної операції військовослужбовці одного з підрозділів окремої десантно-штурмової бригади вдосконалюють професійні навички у рамках тактико-спеціальної підготовки, навчаються різним видам бою, відточують дії в екстремальних ситуаціях. Про це інформує прес-служба окремої десантно-штурмової бригади.

Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина.

Крім того, на базі командно-штабних машин десантники швидко розгортають пункт управління, за допомогою новітніх систем забезпечують зв’язок у радіо та супутникових мережах, охороняють пункти управління, супроводжують колони техніки.

«Цей новосформований підрозділ створений за зразками армій країн-членів НАТО. Він увібрав у себе різні напрямки бойової підготовки та видів забезпечення. Військовослужбовці цього підрозділу — молоді та енергійні хлопці, які як єдиний механізм виконують поставлені перед ними завдання», — розповів командир підрозділу.