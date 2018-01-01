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    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея

    Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина
    У районі проведення Антитерористичної операції військовослужбовці одного з підрозділів окремої десантно-штурмової бригади вдосконалюють професійні навички у рамках тактико-спеціальної підготовки, навчаються різним видам бою, відточують дії в екстремальних ситуаціях. Про це інформує прес-служба окремої десантно-штурмової
    • Сьогодні, 15:06
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    Українські десантники
    Українські десантники

    Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина

    У районі проведення Антитерористичної операції військовослужбовці одного з підрозділів окремої десантно-штурмової бригади вдосконалюють професійні навички у рамках тактико-спеціальної підготовки, навчаються різним видам бою, відточують дії в екстремальних ситуаціях. Про це інформує прес-служба окремої десантно-штурмової бригади.

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    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея
    Мужні українські десантники на Донбасі тренуються за стандартами НАТО. Фотогалерея

    Обов’язковими елементами навчання є вогнева, тактична, технічна підготовки, тактична медицина.

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    Крім того, на базі командно-штабних машин десантники швидко розгортають пункт управління, за допомогою новітніх систем забезпечують зв’язок у радіо та супутникових мережах, охороняють пункти управління, супроводжують колони техніки.

    «Цей новосформований підрозділ створений за зразками армій країн-членів НАТО. Він увібрав у себе різні напрямки бойової підготовки та видів забезпечення. Військовослужбовці цього підрозділу — молоді та енергійні хлопці, які як єдиний механізм виконують поставлені перед ними завдання», — розповів командир підрозділу.

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