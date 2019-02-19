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    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади

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    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади

    Рясні дощі привели до зсувів і повеней у штаті

    Нелегко останнім часом доводиться жителям сонячного штату Каліфорнія: влітку вони страждають від сильних лісових пожеж, а взимку борються з повенями і зсувами.

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    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади
    На багатостраждальну Каліфорнію обрушилися дощі, зсуви і снігопади

    Минулого тижня на штат обрушилося рекордна кількість опадів. Рясні дощі привели до зсувів і повеней.

    Також у Каліфорнії пройшли сильні снігопади. Довелося перекривати дороги, багато з них були затоплені і зруйновані, зсуви зносили будинки, автомобілі і дерева. Сотні людей були евакуйовані зі своїх будинків.

    США
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