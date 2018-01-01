Неймовірні фото найбільшого у світі пасажирського корабля «Гармонія морів»

«Гармонія морів» може розмістити до 6780 гостей та 2100 членів екіпажу

Круїзне судно «Гармонія морів» – найбільший пасажирський корабель у світі. Його довжина становить 363 метри, ширина 66 метрів, а висота 70 метрів. «Гармонія морів» може розмістити до 6780 гостей та 2100 членів екіпажу. Лайнер побудувала суднобудівна верф Chantiers де l'Atlantique для підприємства Royal Caribbean