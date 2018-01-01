Неймовірні фото найбільшого у світі пасажирського корабля «Гармонія морів»
- Сьогодні, 11:25
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«Гармонія морів»
«Гармонія морів» може розмістити до 6780 гостей та 2100 членів екіпажу
Круїзне судно «Гармонія морів» – найбільший пасажирський корабель у світі. Його довжина становить 363 метри, ширина 66 метрів, а висота 70 метрів.
«Гармонія морів» може розмістити до 6780 гостей та 2100 членів екіпажу. Лайнер побудувала суднобудівна верф Chantiers де l'Atlantique для підприємства Royal Caribbean Cruises Ltd. Будівництво судна, зареєстрованого на Багамах, тривало 32 місяці, а його вартість становила понад 1 мільярд доларів.
На кораблі-рекордсмені є:
- 18 палуб, 16 з яких гостьові;
- 2747 кают, 1768 балконів;
- 4 підрулюючих пристроїв потужністю по 7,5 тис. кінських сил;
- 24 ліфти для гостей;
- 7 різних «кварталів»;
- 8 спеціалізованих ресторанів на 4908 місць;
- 11 252 творів мистецтва;
- 2150 тонн води вміщують 23 плавальних басейни, джакузі і аквапарк;
- найвища в морі 30-метрова гірка;
- найшвидший інтернет у морі.
Джерело: cameralabs.org