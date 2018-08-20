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    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії

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    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії

    Цього року змагання проходять в 21 категорії

    Сотні людей наділи ексцентричні костюми, капелюхи і попрямували в Блекпул, щоб позмагатися в чемпіонаті Великобританії серед бороданів і вусанів. Благодійний захід зі збору коштів є відкритим чемпіонатом, це означає, що від учасників не потрібно членство в будь-якому клубі.

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    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії
    Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії

    Цього року змагаються в 21 категорії: фристайл, ручна робота, учасники до 16 років та ніші. Раніше захід проходив в Брайтоні (2012 рік), Брістолі (2014 рік) і Ліверпулі (2016 рік), він приваблює учасників, їх сім'ї, друзів, глядачів та вболівальників, з вусами і без з усього світу.

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