Неймовірні фото з конкурсу бороданів і вусанів у Великобританії



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Цього року змагання проходять в 21 категорії

Сотні людей наділи ексцентричні костюми, капелюхи і попрямували в Блекпул, щоб позмагатися в чемпіонаті Великобританії серед бороданів і вусанів. Благодійний захід зі збору коштів є відкритим чемпіонатом, це означає, що від учасників не потрібно членство в будь-якому клубі.

Цього року змагаються в 21 категорії: фристайл, ручна робота, учасники до 16 років та ніші. Раніше захід проходив в Брайтоні (2012 рік), Брістолі (2014 рік) і Ліверпулі (2016 рік), він приваблює учасників, їх сім'ї, друзів, глядачів та вболівальників, з вусами і без з усього світу.