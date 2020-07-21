Неймовірно кумедні та веселі фотоколажі, створені талановитим майстром з Нідерландів



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Саме таким бачить світ навколо себе автор цих робіт

Фотограф Артур Мебіус створює чудові фотоколажі, і кожна його робота - самостійна історія з гумором і цікавими сюжетними поворотами.

Артур Мебіус - фотограф і власник рекламного агентства, який живе і працює в Нідерландах.

Він народився в 1971 році в Хілверсюмі, освіту здобув в Академії мистецтв міста Гаага.

Зараз Мебіус разом з сім'єю живе в передмісті Амстердама.



