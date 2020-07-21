Неймовірно кумедні та веселі фотоколажі, створені талановитим майстром з Нідерландів
Саме таким бачить світ навколо себе автор цих робіт
Фотограф Артур Мебіус створює чудові фотоколажі, і кожна його робота - самостійна історія з гумором і цікавими сюжетними поворотами.
Артур Мебіус - фотограф і власник рекламного агентства, який живе і працює в Нідерландах.
Він народився в 1971 році в Хілверсюмі, освіту здобув в Академії мистецтв міста Гаага.
Зараз Мебіус разом з сім'єю живе в передмісті Амстердама.