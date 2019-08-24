Обама збирається купити розкішний маєток на острові за $15 млн (Фото)



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Барак і Мішель Обама за крок від оформлення угоди з купівлі особняка в мальовничій місцевості

Ідея придбати будинок на острові Мартас-Він’ярд з’явилася у пари ще за часів президентства Обами

Колишній президент США Барак Обама планує придбати розкішний маєток на острові Мартас-Він’ярд в штаті Массачусетс.

Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що 44-й президент Америки і його дружина Мішель Обама за крок від оформлення угоди з купівлі особняка в мальовничій місцевості.

Ідея придбати будинок з просторою вітальнею, відкритою терасою, басейном, світлою кухнею та їдальнею з великими панорамними вікнами з’явилася у пари ще за часів президентства Обами. Американські ЗМІ повідомляють, що саме цей будинок Мішель і Барак Обами орендували під час літнього відпочинку.

За повідомленнями американських ЗМІ, вартість маєтку становила майже 15 млн доларів, проте інсайдери повідомляють, що Обама хоче поторгуватися і придбати особняк за меншу вартість.