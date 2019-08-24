Обама збирається купити розкішний маєток на острові за $15 млн (Фото)
Барак і Мішель Обама за крок від оформлення угоди з купівлі особняка в мальовничій місцевості
Ідея придбати будинок на острові Мартас-Він’ярд з’явилася у пари ще за часів президентства Обами
Колишній президент США Барак Обама планує придбати розкішний маєток на острові Мартас-Він’ярд в штаті Массачусетс.
Про це повідомляє видання TMZ.
Зазначається, що 44-й президент Америки і його дружина Мішель Обама за крок від оформлення угоди з купівлі особняка в мальовничій місцевості.
Ідея придбати будинок з просторою вітальнею, відкритою терасою, басейном, світлою кухнею та їдальнею з великими панорамними вікнами з’явилася у пари ще за часів президентства Обами. Американські ЗМІ повідомляють, що саме цей будинок Мішель і Барак Обами орендували під час літнього відпочинку.
За повідомленнями американських ЗМІ, вартість маєтку становила майже 15 млн доларів, проте інсайдери повідомляють, що Обама хоче поторгуватися і придбати особняк за меншу вартість.