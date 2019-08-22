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    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»

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    <p>Вперше в історії &laquo;Титанік&raquo; зняли у якості 4К</p> - Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»

    Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К

    Фото: Atlantic Productions

    Затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися

    Дайвери занурились на глибину майже 4 кілометрів, аби дізнатися, в якому стані зараз перебуває затонулий понад 100 років тому корабель «Титанік».

    Про це повідомляє BBC.

    Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

    Загалом команда дайверів здійснила п’ять занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.

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    The first images of the #Titanic #wreck from the recent (2019) series of dives. Images are BBC #video. Credit: Atlantic Productions

    Допис, поширений Simon Medhurst (@titanic_memorabilia)

    Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри «шокуючими».

    «Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів «Титаніка», але її вже немає», - сказав він.

    Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.

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    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
    Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»

    Як відомо, пасажирський лайнер «Титанік» був найбільшим судном класу «Олімпік», він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу.

    На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

    Джерело: Громадське

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