Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»
Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К
Затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися
Дайвери занурились на глибину майже 4 кілометрів, аби дізнатися, в якому стані зараз перебуває затонулий понад 100 років тому корабель «Титанік».
Про це повідомляє BBC.
Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.
Загалом команда дайверів здійснила п’ять занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.
Переглянути цей допис в Instagram
The first images of the #Titanic #wreck from the recent (2019) series of dives. Images are BBC #video. Credit: Atlantic Productions
Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри «шокуючими».
«Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів «Титаніка», але її вже немає», - сказав він.
Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.
Як відомо, пасажирський лайнер «Титанік» був найбільшим судном класу «Олімпік», він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу.
На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.
Джерело: Громадське