Оприлюднено перші за майже 15 років фото затонулого «Титаніка»



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Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К Фото: Atlantic Productions

Затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися

Дайвери занурились на глибину майже 4 кілометрів, аби дізнатися, в якому стані зараз перебуває затонулий понад 100 років тому корабель «Титанік».

Про це повідомляє BBC.

Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Загалом команда дайверів здійснила п’ять занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.

Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри «шокуючими».

«Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів «Титаніка», але її вже немає», - сказав він.

Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.

Як відомо, пасажирський лайнер «Титанік» був найбільшим судном класу «Олімпік», він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу.

На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

Джерело: Громадське