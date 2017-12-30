Палаци і замки закарпатського села Нижня Апша. Фотогалерея

Сільські будинки виглядають, як справжні палаци і замки

У Тячівському районі Закарпатської області є село Нижня Апша, в якому практично відсутні одноповерхові будинки. Село, в якому проживає близько 7000 чоловік, може вважатися одним з найбагатших сіл в країні. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Цим статусом село зобов'язане будинкам, які будують місцеві жителі, більшість з яких румуни. Кожен прагне



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Сільські будинки виглядають, як справжні палаци і замки

У Тячівському районі Закарпатської області є село Нижня Апша, в якому практично відсутні одноповерхові будинки. Село, в якому проживає близько 7000 чоловік, може вважатися одним з найбагатших сіл в країні.

Цим статусом село зобов'язане будинкам, які будують місцеві жителі, більшість з яких румуни. Кожен прагне побудувати будинок кращим, ніж у сусіда, а тому деякі будинки перетворюються на справжні палаци і замки.