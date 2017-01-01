Піски: життя на підступах до окупованого Донецька

Село Піски розташоване на околицях Донецька. До донецького летовища кілька сотень метрів

У селі протягом бойових дій на Донбасі безупинно точиться війна. В результаті ледь не кожна будівля зруйнована або пошкоджена. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]