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    Піски: життя на підступах до окупованого Донецька

    Село Піски розташоване на околицях Донецька. До донецького летовища кілька сотень метрів
    У селі протягом бойових дій на Донбасі безупинно точиться війна. В результаті ледь не кожна будівля зруйнована або пошкоджена. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
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    <span>Український прапор на дзвіниці церкви посеред зруйнованого боями села Піски. За словами українських вояків, тут завжди буде гаряче, бо це одна з найближчих точок до &laquo;чорного серця ДНР&raquo; &ndash; Донецька</span>
    Український прапор на дзвіниці церкви посеред зруйнованого боями села Піски. За словами українських вояків, тут завжди буде гаряче, бо це одна з найближчих точок до «чорного серця ДНР» – Донецька

    Село Піски розташоване на околицях Донецька. До донецького летовища кілька сотень метрів

    У селі протягом бойових дій на Донбасі безупинно точиться війна. В результаті ледь не кожна будівля зруйнована або пошкоджена.

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    Піски: життя на підступах до окупованого Донецька
    Дзвіниця церкви у центрі Пісків
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    Піски: життя на підступах до окупованого Донецька
    Піски: життя на підступах до окупованого Донецька
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    Український прапор на дзвіниці церкви посеред зруйнованого боями села Піски. За словами українських вояків, тут завжди буде гаряче, бо це одна з найближчих точок до «чорного серця ДНР» – Донецька


    Джерело: Радіо Свобода

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