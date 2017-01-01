Піски: життя на підступах до окупованого Донецька
- Сьогодні, 16:10
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Український прапор на дзвіниці церкви посеред зруйнованого боями села Піски. За словами українських вояків, тут завжди буде гаряче, бо це одна з найближчих точок до «чорного серця ДНР» – Донецька
Село Піски розташоване на околицях Донецька. До донецького летовища кілька сотень метрів
У селі протягом бойових дій на Донбасі безупинно точиться війна. В результаті ледь не кожна будівля зруйнована або пошкоджена.
Джерело: Радіо Свобода