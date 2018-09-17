Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції



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Фотограф Маркус Магнберг знімає багато архітектури, природи, а також захоплюється lifestyle-фотографією

Маркус Магнберг (Marcus Magnberg) - талановитий фотограф, шукач пригод і оператор дрона, який проживає в Гетеборзі (Швеція). Він в основному займається ландшафтною і вуличною фотографією.

Зокрема, як ми можемо побачити на цих світлинах, Маркус знімає багато архітектури, природи, а також захоплюється вуличною та lifestyle-фотографією.