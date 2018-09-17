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    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції

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    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції

    Фотограф Маркус Магнберг знімає багато архітектури, природи, а також захоплюється lifestyle-фотографією

    Маркус Магнберг (Marcus Magnberg) - талановитий фотограф, шукач пригод і оператор дрона, який проживає в Гетеборзі (Швеція). Він в основному займається ландшафтною і вуличною фотографією.

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    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції
    Подорожі та пригоди на яскравих світлинах, зроблених фотографом зі Швеції

    Зокрема, як ми можемо побачити на цих світлинах, Маркус знімає багато архітектури, природи, а також захоплюється вуличною та lifestyle-фотографією.

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