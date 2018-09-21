Покинутий американський будинок з класичним Мустангом в гаражі. Постапокаліптичні фото



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Ця нерухомість в Бірмінгемі, штат Алабама, стоїть покинутою майже двадцять років

Попередні власники побудували будинок в 1970-х роках і жили там до своєї смерті. Сьогодні будинок на пагорбі залишається порожнім і забутим. Усередині все залишилося так само, як 20 років тому, тільки застаріло і припало пилом.

Класичний Ford Mustang стоїть в гаражі, дороге застаріле комп'ютерне обладнання розкидано по всьому будинку, брудний посуд лежить в раковині, а кухонні шафи, як і раніше заповнені рахунками і квитанціями.