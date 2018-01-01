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    Посмішки, поцілунки, обійми. Як депутати повертались до роботи після новорічних канікул

    Пашинський був щасливий зустріти Чорновол, Білозір радо вітала Порошенка-молодшого, а Луценко щось таємничо нашіптувала Литвину
    Депутати 16 січня повернулися, до роботи після тривалих канікул, які розпочалися ще 22 грудня 2017 року. Коли політики потрапляли до сесійної зали настрій в них відразу покращувався. Хтось кидався в обійми друзів і соратників, хтось відверто фліртував з колегами, а хтось тихенько, як нардеп Поляков, якого переслідує НАБУ, стояв під балконом, тому
    • Станіслав Груздєв
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    Перший робочий день Верховної Ради у 2018 році&nbsp;
    Перший робочий день Верховної Ради у 2018 році 

    Пашинський був щасливий зустріти Чорновол, Білозір радо вітала Порошенка-молодшого, а Луценко щось таємничо нашіптувала Литвину

    Депутати 16 січня повернулися, до роботи після тривалих канікул, які розпочалися ще 22 грудня 2017 року.

    Коли політики потрапляли до сесійної зали настрій в них відразу покращувався. Хтось кидався в обійми друзів і соратників, хтось відверто фліртував з колегами, а хтось тихенько, як нардеп Поляков, якого переслідує НАБУ, стояв під балконом, тому що справи не зовсім гарно йдуть.

    Яким був робочий день народних депутатів 16 січня дивіться у фоторепортажі:

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