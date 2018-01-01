Посмішки, поцілунки, обійми. Як депутати повертались до роботи після новорічних канікул
- Сьогодні, 17:00
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Розсилка
Перший робочий день Верховної Ради у 2018 році
Пашинський був щасливий зустріти Чорновол, Білозір радо вітала Порошенка-молодшого, а Луценко щось таємничо нашіптувала Литвину
Депутати 16 січня повернулися, до роботи після тривалих канікул, які розпочалися ще 22 грудня 2017 року.
Коли політики потрапляли до сесійної зали настрій в них відразу покращувався. Хтось кидався в обійми друзів і соратників, хтось відверто фліртував з колегами, а хтось тихенько, як нардеп Поляков, якого переслідує НАБУ, стояв під балконом, тому що справи не зовсім гарно йдуть.
Яким був робочий день народних депутатів 16 січня дивіться у фоторепортажі: