Посмішки, поцілунки, обійми. Як депутати повертались до роботи після новорічних канікул

Пашинський був щасливий зустріти Чорновол, Білозір радо вітала Порошенка-молодшого, а Луценко щось таємничо нашіптувала Литвину

Депутати 16 січня повернулися, до роботи після тривалих канікул, які розпочалися ще 22 грудня 2017 року. Коли політики потрапляли до сесійної зали настрій в них відразу покращувався. Хтось кидався в обійми друзів і соратників, хтось відверто фліртував з колегами, а хтось тихенько, як нардеп Поляков, якого переслідує НАБУ, стояв під балконом, тому