Радянський Союз 1960-70-х років очима закордонного туриста. Фотогалерея
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СРСР 1960-70-х років
Як виглядав СРСР 1960-70-х років
Пропонуємо вашій увазі дуже цікаві фотографії, які було зроблено туристом Закарі Хоффманом (Zachary Hoffman) під час його поїздок в Радянський Союз.
Фото зняті в різних містах СРСР в період з 1964 по 1972 рік.
Варто зазначити, що на цих світлинах особливо впадає в очі велика кількість різноманітних пропагандистських матеріалів тих часів: червоні прапори, цитати різноманітних комуністичних діячів та їхні портрети.
Джерело: trinixy.ru