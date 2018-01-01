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    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко

    2009 рік, за рішенням ЮНЕСКО, був роком Марії Приймаченко.
    Сьогодні день народження Марії Приймаченко – найсамобутнішої української художниці, яка створила власний мистецький стиль, що став однією з візитівок України. Марія Овксентіївна Приймаченко (Примаченко, 1909-1997), одна з найвідоміших українських художниць, представниця «наївного мистецтва». [GALLERY_BLOCK] Геніальна
    • Сьогодні, 15:19
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    Робота Марії Приймаченко
    Робота Марії Приймаченко

    2009 рік, за рішенням ЮНЕСКО, був роком Марії Приймаченко.

    Сьогодні день народження Марії Приймаченко – найсамобутнішої української художниці, яка створила власний мистецький стиль, що став однією з візитівок України.

    Марія Овксентіївна Приймаченко (Примаченко, 1909-1997), одна з найвідоміших українських художниць, представниця «наївного мистецтва».

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    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко
    Шедеври, які вражають. Неймовірні роботи української художниці Марії Приймаченко

    Геніальна художниця створила власний мистецький стиль, якій увібрав у себе усі художні стилі ХХ століття, це і імпресіонізм, і неоромантизм, і експресіонізм. В основі її стилю лежать українські легенди, казки та оповідання. Народилася Марія Приймаченко в селі Болотня на Київщині в сім’ї мистецьки обдарованих людей. Її батько бондарював, займався теслярством і різьбленням по дереву. Бабуся фарбувала і розписувала писанки. Мати була визнаною майстринею вишивання. Саме від них і перейняла майбутня художниця вміння створювати той чарівний орнамент з неповторним українським колоритом.

    Про Марію Приймаченко як художницю, могли так ніколи і не дізнатися. Але сталося інакше. У середині 1930-х радянська ідеологія оголосила, що при комунізмі всі люди стануть творцями, і професійні художники будуть не потрібні. Отже, щоб поєднати професійне мистецтво з народним, у 1934 році в Києві відкрили Центральні експериментальні майстерні (з 1936 - Школа народних майстрів, згодом - Художньо-промисловий технікум). Сюди збирали народні таланти, серед них була і Приймаченко. У себе в Болотні вона розписала хату фантастичними звірами. Першими її живописними роботами стали перенесені на картон і папір мотиви традиційного настінного розпису й вишивки. Тут, у Києві, Марія Приймаченко створює цілу серію малюнків під назвою «Звірі у Болотні» (1935-1941). А перший успіх прийшов на Українській республіканській виставці народного мистецтва, де вона була відзначена дипломом 1-го ступеня. А вже у 1937 році птахи і звірі Приймаченко вражали і відвідувачів Першої міжнародної виставки у Парижі. 

    На ній художниця отримала золоту медаль. Але після успіху прийшли роки забуття. Вдруге до творчості Приймаченко звернулися у 50-60-х роках ХХ ст. Художниця у цей час (1960-1965 роки) натхненно працює над новим циклом – «Людям на радість», за який її нагородили Державною премією України ім. Т.Г. Шевченка (1966). Загалом за роки свого творчого життя Марія Приймаченко створила понад 800 картин – більша частина з них зберігається в Київському музеї українського народного декоративного мистецтва, також її картини представлені в найвідоміших державних і приватних галереях Франції, Болгарії, Австрії, Угорщини, Канади, Білорусі, Бельгії, Данії, Швеції, Португалії, Польщі, Грузії. За життя мисткині, протягом 30-80 років ХХ ст., відбулися близько 60 виставок картин, найвідоміші з яких – «Калиновий берег», «Галя і козак», «Літа молодії». Водночас художниця проілюструвала шість дитячих книжок.

    Згодом ім’я Марії Приймаченко було внесено до Всесвітньої енциклопедії мистецтва поряд з такими іменами, як француз Анрі Руссо, грузин Ніколо Піросмані, хорват Іван Генералич, поляк Никифор Криницький. А 2009 рік, за рішенням ЮНЕСКО, був роком Марії Приймаченко.

    Джерело: Укрінформ

    ЮНЕСКО
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