Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу

Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики

Фотографії португальця Нуну Асіша підтверджують, що Гонконг це не тільки Великий Будда і обриси будівель на тлі неба. У його знімках відображається погляд архітектора на симетрію і композицію, а також на нетуристичне місто, з усією його густонаселенністю і буденністю. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Хоча перехожих на фотографіях Асіша зовсім



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Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики

Фотографії португальця Нуну Асіша підтверджують, що Гонконг це не тільки Великий Будда і обриси будівель на тлі неба. У його знімках відображається погляд архітектора на симетрію і композицію, а також на нетуристичне місто, з усією його густонаселенністю і буденністю.

Хоча перехожих на фотографіях Асіша зовсім небагато, в них присутні всі ознаки високої щільності населення. Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики складаються в самобутню мозаїку Гонконгу. Нуну Асіш в своєму Інстаграме називає ці фотографії «спогадами про майбутнє».

Джерело: cameralabs.org