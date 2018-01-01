Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
- Сьогодні, 13:47
-
Розсилка
Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики
Фотографії португальця Нуну Асіша підтверджують, що Гонконг це не тільки Великий Будда і обриси будівель на тлі неба. У його знімках відображається погляд архітектора на симетрію і композицію, а також на нетуристичне місто, з усією його густонаселенністю і буденністю.
Читайте також
Хоча перехожих на фотографіях Асіша зовсім небагато, в них присутні всі ознаки високої щільності населення. Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики складаються в самобутню мозаїку Гонконгу. Нуну Асіш в своєму Інстаграме називає ці фотографії «спогадами про майбутнє».
Джерело: cameralabs.org