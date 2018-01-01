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    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу

    Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики
    Фотографії португальця Нуну Асіша підтверджують, що Гонконг це не тільки Великий Будда і обриси будівель на тлі неба. У його знімках відображається погляд архітектора на симетрію і композицію, а також на нетуристичне місто, з усією його густонаселенністю і буденністю. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Хоча перехожих на фотографіях Асіша зовсім
    • Сьогодні, 13:47
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    Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики

    Фотографії португальця Нуну Асіша підтверджують, що Гонконг це не тільки Великий Будда і обриси будівель на тлі неба. У його знімках відображається погляд архітектора на симетрію і композицію, а також на нетуристичне місто, з усією його густонаселенністю і буденністю.

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    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу
    Спогади про майбутнє: фантастичні фотографії Гонконгу

    Хоча перехожих на фотографіях Асіша зовсім небагато, в них присутні всі ознаки високої щільності населення. Вузькі провулки і високі будівлі, павутини проводів і нескінченні балкончики складаються в самобутню мозаїку Гонконгу. Нуну Асіш в своєму Інстаграме називає ці фотографії «спогадами про майбутнє».

    Джерело: cameralabs.org

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