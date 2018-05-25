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    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані

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    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані

    Цей бункер був побудований японцями в роки Другої світової війни

    Ці яскраві світлини були зроблені шукачами пригод, які спустилися в підземний бункер в місті Тайчжун, на острові Тайвань.

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    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
    Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані

    Цей бункер був побудований японцями в роки Другої світової війни, після чого він виявився покинутим і протягом довгого часу його глибокі та довгі коридори привертали до себе чимало уваги любителів порожніх місць.

    Джерело: trinixy.ru

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