Свідок історії. Як виглядає покинутий бункер часів Другої світової війни на Тайвані
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Цей бункер був побудований японцями в роки Другої світової війниЦі яскраві світлини були зроблені шукачами пригод, які спустилися в підземний бункер в місті Тайчжун, на острові Тайвань.
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Цей бункер був побудований японцями в роки Другої світової війни, після чого він виявився покинутим і протягом довгого часу його глибокі та довгі коридори привертали до себе чимало уваги любителів порожніх місць.
Джерело: trinixy.ru