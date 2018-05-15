Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тисячі жителів були змушені покинути свої будинки, щоб не опинитися в водної пастці

Тепла погода викликала рясне танення снігу, в результаті чого річки і струмки вийшли з берегів і затопили будинки, дороги та автомобілі в канадській Британської Колумбії.

Тисячі жителів були змушені покинути свої будинки, щоб не опинитися в водної пастці. Ситуація може погіршитися, адже синоптики прогнозують подальше потепління.