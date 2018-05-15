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    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь

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    Тисячі жителів були змушені покинути свої будинки, щоб не опинитися в водної пастці

    Тепла погода викликала рясне танення снігу, в результаті чого річки і струмки вийшли з берегів і затопили будинки, дороги та автомобілі в канадській Британської Колумбії.

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    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь
    Тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь

    Тисячі жителів були змушені покинути свої будинки, щоб не опинитися в водної пастці. Ситуація може погіршитися, адже синоптики прогнозують подальше потепління.

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