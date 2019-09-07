У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)



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Музей розташовується на Манхеттені Фото: The Drum

У музеї зібрано реквізит з легендарного американського серіалу

У Нью-Йорку на Манхеттені відкрився музей, присвячений серіалу «Друзі». Про це повідомляє The Drum.

У музеї зібрано реквізит з легендарного американського серіалу. Серед експонатів - коричневий диван з квартири друзів, гітара Фібі, перуки з зачісками Рейчел та багато інших.

Також у музеї представлена індичка, яку носила на голові Моніка з серії про День подяки. В одній із кімнат є навіть цілий стенд із зачісками.

Крім того, зали в музеї стилізовані під інтер'єр квартири з серіалу і кав'ярні Central Perk.

Там же продають тематичні сувеніри, присвячені серіалу.