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    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)

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    Музей розташовується&nbsp;на Манхеттені - У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    Музей розташовується на Манхеттені
    Фото: The Drum

    У музеї зібрано реквізит з легендарного американського серіалу

    У Нью-Йорку на Манхеттені відкрився музей, присвячений серіалу «Друзі». Про це повідомляє The Drum.

    У музеї зібрано реквізит з легендарного американського серіалу. Серед експонатів - коричневий диван з квартири друзів, гітара Фібі, перуки з зачісками Рейчел та багато інших.

    Також у музеї представлена індичка, яку носила на голові Моніка з серії про День подяки. В одній із кімнат є навіть цілий стенд із зачісками.

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    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)
    У Нью-Йорку відкрили музей серіалу «Друзі» (фото)

    Крім того, зали в музеї стилізовані під інтер'єр квартири з серіалу і кав'ярні Central Perk.

    Там же продають тематичні сувеніри, присвячені серіалу.

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