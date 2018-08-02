Унікальна сила і різноманітність води. Неймовірні фото, які зображують красу і велич океану



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«Океан - єдина константа в моєму житті. На будь-якому етапі життя у мене є він»

Австралійський фотограф Рей Коллінз перетворив свою любов до океану в головну тему зйомок. Раніше він ділився з глядачами серією знімків, в якій хвилі схожі на гори. Його нова робота - візуальна симфонія водної стихії.

Коллінз страждає на дальтонізм, що не заважає його творчості. У 2007 році він купив свою першу фотокамеру і звільнився з роботи на вугільній шахті, щоб стати професійним фотографом. Він співпрацював з National Geographic, Vogue, Patagonia, Apple і Nikon. Роботи Коллінза демонструють унікальну силу і різноманітність води.

«Океан - єдина константа в моєму житті, - каже фотограф, що виріс на австралійському узбережжі. - На будь-якому етапі життя, в будь-який час, за будь-яких переживаннях - у мене є він. Навіть в своїх ранніх роботах я включав «людський» елемент в кадр тільки для того, щоб підкреслити масштаб хвиль».