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    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея

    Наприкінці січня в приморському районі курортної Алушти комунальні служби знесли вісім магазинчиків, кафе, торговельних павільйонів і готель
    «Зараз вирішується питання про знесення ще п'яти об'єктів», – повідомляє прес-служба кримського Госкомреєстру, підконтрольного окупаційній владі. Нібито вони розташовувалися на інженерних мережах і землях загального користування. Знесення проводили не згідно з судовим рішенням, а розпорядженням підконтрольного Кремлю уряду Криму,
    • Сьогодні, 17:15
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    Алушта
    Алушта

    Наприкінці січня в приморському районі курортної Алушти комунальні служби знесли вісім магазинчиків, кафе, торговельних павільйонів і готель

    «Зараз вирішується питання про знесення ще п'яти об'єктів», – повідомляє прес-служба кримського Госкомреєстру, підконтрольного окупаційній владі. Нібито вони розташовувалися на інженерних мережах і землях загального користування. Знесення проводили не згідно з судовим рішенням, а розпорядженням підконтрольного Кремлю уряду Криму, що визнав об'єкти на набережній Професорського куточка «самовільними забудовами» й такими, що підлягають знесенню в семиденний термін.

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    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея
    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея
    Від знесеного кафе залишилося порожнє місце – праворуч від перехожих
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    Готель «Каліпсо» з кафе над самим пляжем значиться як клімато-павільйон
    Швидше за все, зміни не торкнуться курортного комплексу «Море», що належить відомому російському олігархові Олександру Лебедєву. За непідтвердженою інформацією, реконструкцію особливої зони в Професорському куточку профінансує саме власник «Моря»
    Набережною Професорського куточка можна спокійно дійти до човнової станції «Морського куточка», що чи то ТОВ, чи то ЗАТ
    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея
    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея
    А тим часом повним ходом, щоправда, за межами Професорського куточка, в Лазурному, що поблизу, на замовлення «Південного узбережжя» триває будівництво курортного готелю. Його мають здати в експлуатацію до 2020 року. Задля цього пожертвували десятками багаторічних кипарисів, ялиць та інших реліктових рослин
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    В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея

    У вересні 2017 року архітектурно-містобудівна рада окупованого Криму схвалила включення до зони з особливими умовами використання території набережної, в тому числі, Професорський куточок і прибережний парк в Алушті. У межах таких зон забороняються будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів капбудівництва без узгодження з органами виконавчої влади Криму.

    Джерело: Радіо Свобода

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