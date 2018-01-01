В окупованій Алушті почалася велика зачистка набережної. Фотогалерея

Наприкінці січня в приморському районі курортної Алушти комунальні служби знесли вісім магазинчиків, кафе, торговельних павільйонів і готель

«Зараз вирішується питання про знесення ще п'яти об'єктів», – повідомляє прес-служба кримського Госкомреєстру, підконтрольного окупаційній владі. Нібито вони розташовувалися на інженерних мережах і землях загального користування. Знесення проводили не згідно з судовим рішенням, а розпорядженням підконтрольного Кремлю уряду Криму,



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Алушта

Наприкінці січня в приморському районі курортної Алушти комунальні служби знесли вісім магазинчиків, кафе, торговельних павільйонів і готель

«Зараз вирішується питання про знесення ще п'яти об'єктів», – повідомляє прес-служба кримського Госкомреєстру, підконтрольного окупаційній владі. Нібито вони розташовувалися на інженерних мережах і землях загального користування. Знесення проводили не згідно з судовим рішенням, а розпорядженням підконтрольного Кремлю уряду Криму, що визнав об'єкти на набережній Професорського куточка «самовільними забудовами» й такими, що підлягають знесенню в семиденний термін.

У вересні 2017 року архітектурно-містобудівна рада окупованого Криму схвалила включення до зони з особливими умовами використання території набережної, в тому числі, Професорський куточок і прибережний парк в Алушті. У межах таких зон забороняються будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів капбудівництва без узгодження з органами виконавчої влади Криму.

Джерело: Радіо Свобода