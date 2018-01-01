Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття

Величні гори, курортні міста, льодовики і водоспади на старовинних кольорових листівках

Ці зображення з пейзажами і містами Швейцарії були створені за допомогою процесу фотохром (Photochrom), який застосовувався для реалістичного розфарбовування чорно-білих знімків. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.