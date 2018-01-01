Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
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На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.
Величні гори, курортні міста, льодовики і водоспади на старовинних кольорових листівках
Ці зображення з пейзажами і містами Швейцарії були створені за допомогою процесу фотохром (Photochrom), який застосовувався для реалістичного розфарбовування чорно-білих знімків.
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На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.