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    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття

    Величні гори, курортні міста, льодовики і водоспади на старовинних кольорових листівках
    Ці зображення з пейзажами і містами Швейцарії були створені за допомогою процесу фотохром (Photochrom), який застосовувався для реалістичного розфарбовування чорно-білих знімків. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.
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    На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.
    На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.

    Величні гори, курортні міста, льодовики і водоспади на старовинних кольорових листівках

    Ці зображення з пейзажами і містами Швейцарії були створені за допомогою процесу фотохром (Photochrom), який застосовувався для реалістичного розфарбовування чорно-білих знімків.

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    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття
    Величні гори та льодовики: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19 століття

    На цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії кінця 19-го століття.

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