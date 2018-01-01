Від 16 століття до наших днів. Оригінальна колекція старовинних знарядь для тортур
- Сьогодні, 14:50
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Колекціонер Стів Сантіні
53-річний історик з Канади має незвичне захоплення
Ілюзіоніст та історик 53-річний Стів Сантіні з Оуен-Саунд (Онтаріо, Канада), володіє більш ніж 220 стародавніми знаряддями катувань, які він досліджує на собі, щоб зрозуміти, як вони працюють.
Його колекція містить різноманітні реліквії, призначені для судових тортур і страт з 16 століття і до наших днів.
Вперше Стів зацікавився цією темою в 15 років, коли він навчився позбуватися від ланцюгів і кайданів при зануренні в басейн.
З тих пір він почав вивчати і збирати пристрої для тортур і страт.
Сьогодні Стів Сантіні став справжнім експертом у цій галузі.
Джерело: telegraf.com.ua