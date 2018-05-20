Як військові у Бахмуті у футбол грали: фоторепортаж

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У Бахмуті відбулись змагання з футболу серед підрозділів ОТУ «Північ»

У місті Бахмут Донецької області військові частини оперативно-тактичного угруповання «Північ», які входять до складу військ операції Об’єднаних сил провели змагання з футболу. Відкритий турнір відбувся на базі міського спортивного центру. Про це інформує прес-група ОТУ «Північ».

Як зазначив заступник командира оперативно – тактичного угруповання з морально – психологічного забезпечення полковник Григорій Токар спортивні змагання серед військовослужбовців не тільки сприяють фізичному розвитку і укріплюють бойовий дух бійців, а є ще й одним із способів психологічного розвантаження та відновлення.

Варто зазначити, що такі змагання у подальшому будуть проведені серед команд усіх військових формувань, що входять до складу операції Об’єднаних сил.

Призери змагань отримали кубки та почесні грамоти від командира оперативно – тактичного угруповання «Північ».