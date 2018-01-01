Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі

Окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і різноманітні екскаватори та бульдозери

Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища на Кіпрі, зроблені блогером Lana Sator. «Приємною особливістю цього звалища, крім масштабів, які вражають, стала повна відсутність огорожі - звалище розміщена посеред поля, і будь-хто може приїхати туди і залишити свій автомобіль. Поруч постійно їздять кар'єрні самоскиди. Усередині



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Кладовище старих автомобілів на Кіпрі

Окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і різноманітні екскаватори та бульдозери

Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища на Кіпрі, зроблені блогером Lana Sator.

«Приємною особливістю цього звалища, крім масштабів, які вражають, стала повна відсутність огорожі - звалище розміщена посеред поля, і будь-хто може приїхати туди і залишити свій автомобіль. Поруч постійно їздять кар'єрні самоскиди. Усередині ж «тачок» живуть птахи і коти», - коментує свої світлини блогер Lana Sator.

Вона також зазначає, що окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і спецтехніку - різноманітні екскаватори і бульдозери, бетономішалки, цистерни, будівельні крани.