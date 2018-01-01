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    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі

    Окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і різноманітні екскаватори та бульдозери
    Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища на Кіпрі, зроблені блогером Lana Sator. «Приємною особливістю цього звалища, крім масштабів, які вражають, стала повна відсутність огорожі - звалище розміщена посеред поля, і будь-хто може приїхати туди і залишити свій автомобіль. Поруч постійно їздять кар'єрні самоскиди. Усередині
    • Сьогодні, 11:25
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    Кладовище старих автомобілів на Кіпрі
    Кладовище старих автомобілів на Кіпрі

    Окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і різноманітні екскаватори та бульдозери

    Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища на Кіпрі, зроблені блогером Lana Sator.

    «Приємною особливістю цього звалища, крім масштабів, які вражають, стала повна відсутність огорожі - звалище розміщена посеред поля, і будь-хто може приїхати туди і залишити свій автомобіль. Поруч постійно їздять кар'єрні самоскиди. Усередині ж «тачок» живуть птахи і коти», - коментує свої світлини блогер Lana Sator.

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    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі
    Яскраві фото постапокаліптичного кладовища старих машин на Кіпрі

    Вона також зазначає, що окрім легкових авто, вантажівок і автобусів, тут можна побачити і спецтехніку - різноманітні екскаватори і бульдозери, бетономішалки, цистерни, будівельні крани.

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