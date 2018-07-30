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    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея

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    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея

    Міська влада всіляко підтримує ініціативу розпису будинків Квебеку яскравими малюнками

    За минулі 15 років у канадському місті Квебек з'явилася величезна кількість оригінальних муралів, які змінили стіни і будинки на вулицях, перетворивши їх на дивовижні картини.

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    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея
    Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея

    Варто зазначити, що міська влада всіляко підтримує цю ініціативу, адже розпис будинків розпочався в рамках святкування 400-річчя Квебеку і вже навіть став важливим міським спадщиною.

    Джерело: trinixy.ru

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