Яскраві мурали, які прикрашають вулиці міста Квебек. Фотогалерея



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Міська влада всіляко підтримує ініціативу розпису будинків Квебеку яскравими малюнками

За минулі 15 років у канадському місті Квебек з'явилася величезна кількість оригінальних муралів, які змінили стіни і будинки на вулицях, перетворивши їх на дивовижні картини.

Варто зазначити, що міська влада всіляко підтримує цю ініціативу, адже розпис будинків розпочався в рамках святкування 400-річчя Квебеку і вже навіть став важливим міським спадщиною.

Джерело: trinixy.ru