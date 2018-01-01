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    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади

    128 окрема гірсько-піхотна бригада є однією з найбільших у Збройних силах України
    На вихідних з Донбасу повернулась 128 гірсько-піхотна бригада. Підрозділи повернулись у військові частини, які базуються на Закарпатті Вивід бригади на відновлення розпочалося 20 січня. Точне місце дислокації в АТО військові не називають, зауважуючи, що це район Попасної, Зайцева, Горлівка, Торець, тобто Донецька та Луганська області.
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    128 гірсько-піхотна бригада повернулась на Закарпаття
    Фото: Мукачево.нет
    128 гірсько-піхотна бригада повернулась на Закарпаття

    128 окрема гірсько-піхотна бригада є однією з найбільших у Збройних силах України

    На вихідних з Донбасу повернулась 128 гірсько-піхотна бригада. Підрозділи повернулись у військові частини, які базуються на Закарпатті

    Вивід бригади на відновлення розпочалося 20 січня. Точне місце дислокації в АТО військові не називають, зауважуючи, що це район Попасної, Зайцева, Горлівка, Торець, тобто Донецька та Луганська області.

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    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
    Фото: facebook.com/bogdan.khaustov, Мукачево.нет, uzhgorod.in

    У соціальних мережах волонтери поширюють світлини бійців 128 бригади, які повертаються поїздами додому, та готуються зустрічати бійців вдома.

    128 окрема гірсько-піхотна бригада є однією з найбільших у Збройних силах України. Дислокується по всій Закарпатській області з штабом у Мукачеві.

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    Джерело: 112 Україна

    Джерело: Gazeta.ua

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