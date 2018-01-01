Закарпаття зворушливо зустріло бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади
- Сьогодні, 13:15
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128 окрема гірсько-піхотна бригада є однією з найбільших у Збройних силах України
На вихідних з Донбасу повернулась 128 гірсько-піхотна бригада. Підрозділи повернулись у військові частини, які базуються на Закарпатті
Вивід бригади на відновлення розпочалося 20 січня. Точне місце дислокації в АТО військові не називають, зауважуючи, що це район Попасної, Зайцева, Горлівка, Торець, тобто Донецька та Луганська області.
У соціальних мережах волонтери поширюють світлини бійців 128 бригади, які повертаються поїздами додому, та готуються зустрічати бійців вдома.
128 окрема гірсько-піхотна бригада є однією з найбільших у Збройних силах України. Дислокується по всій Закарпатській області з штабом у Мукачеві.
Бригада повернулась з своїм озброєнням. Вдома військові будуть мінімум півроку.
Джерело: 112 Україна
Джерело: Gazeta.ua