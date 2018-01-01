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    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат

    Фото співробітника ДСНС мають неабияку популярністю у користувачів соцмереж
    Прикарпатський гірський рятувальник Василь Фіцак робить неймовірні світлини засніжених вершин у Карпатах. [GALLERY_BLOCK] Добірку знімків чоловік опублікував на своїй сторінці на Facebook і назвав «Зима у високогір'ї». Варто зазначити, що фото співробітника ДСНС з чорногірського хребта, Мармаросів, Боржави та
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    Засніжені вершини у Карпатах
    Засніжені вершини у Карпатах

    Фото співробітника ДСНС мають неабияку популярністю у користувачів соцмереж

    Прикарпатський гірський рятувальник Василь Фіцак робить неймовірні світлини засніжених вершин у Карпатах.

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    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
    Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат

    Добірку знімків чоловік опублікував на своїй сторінці на Facebook і назвав «Зима у високогір'ї».

    Варто зазначити, що фото співробітника ДСНС з чорногірського хребта, Мармаросів, Боржави та інших гірських місць сподобалися користувачам соцмереж.

    Джерело: Gazeta.ua

    ДСНС
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