Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат
- Сьогодні, 10:33
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Засніжені вершини у Карпатах
Фото співробітника ДСНС мають неабияку популярністю у користувачів соцмереж
Прикарпатський гірський рятувальник Василь Фіцак робить неймовірні світлини засніжених вершин у Карпатах.
Добірку знімків чоловік опублікував на своїй сторінці на Facebook і назвав «Зима у високогір'ї».
Варто зазначити, що фото співробітника ДСНС з чорногірського хребта, Мармаросів, Боржави та інших гірських місць сподобалися користувачам соцмереж.
Джерело: Gazeta.ua