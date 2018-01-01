Зима у високогір'ї. Український рятувальник робить неймовірні фото засніжених Карпат

Фото співробітника ДСНС мають неабияку популярністю у користувачів соцмереж

Прикарпатський гірський рятувальник Василь Фіцак робить неймовірні світлини засніжених вершин у Карпатах. [GALLERY_BLOCK] Добірку знімків чоловік опублікував на своїй сторінці на Facebook і назвав «Зима у високогір'ї». Варто зазначити, що фото співробітника ДСНС з чорногірського хребта, Мармаросів, Боржави та