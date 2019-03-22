Екзит-поли. 31 березня буде війна?

Екзит-пол – опитування виборців, які щойно зробили свій вибір. Цей спосіб дослідження винайшли американські соціологи, нині він використовується у світі

У день голосування на виборців зваляться різні дані різних екзит-полів. Як знати, кому вірити?

На прийдешніх виборах традиційно відбудеться кілька екзит-полів. Цього разу, окрім Національного екзит-полу, власне спільне опитування на виході з дільниць проводитимуть два телеканали, які тепер пов’язують з одіозним Віктором Медведчуком. Окрім цього, за даними ЗМІ, в день виборів в інформпростір можуть потрапити дані ще одного екзит-полу, який начебто готується організацією, створеною у кабінетах російських спецслужб. Ця структура вестиме власний «підрахунок» і за власною «методикою».

Екзит-пол – опитування виборців, які щойно зробили свій вибір. Цей спосіб дослідження винайшли американські соціологи, нині він використовується у світі. Мета екзит-полів – забезпечення контролю за чесністю виборів. Іншими словами, у виборців є можливість порівняти результати підрахунку голосів, оголошених Центрвиборчкомом, із даними опитувань екзит-полу – вони мають приблизно збігатися. Втім не мають бути абсолютно ідентичними.

Проте траплялися і великі розбіжності між результатами екзит-полів і даними ЦВК. Наприклад, на президентських виборах 2010 року Національний екзит-пол втрапив у скандал, показавши в першому турі розрив між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко на рівні 5%. У той час як інші екзит-поли показали, що він удвічі більший, і фінальні результати підтвердили їхню правоту. Консорціум «Національний екзит-пол-2010» тоді навіть вимушений був давати пояснення, як так сталося.

Результати екзит-полів у 2010 році

«Екзит-пол – невід'ємний компонент будь-яких демократичних виборів. Водночас в Україні це ще й додатковий фактор контролю за їх проведенням, оскільки майже 70% респондентів не вірять, що вибори в Україні будуть чесними», – каже директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна стверджує, що в Україні екзит-пол є ще й додатковим фактором контролю за проведенням виборів

Національний екзит-пол

21 березня три соціологічні компанії оголосили про старт проекту «Національний екзит-пол». Цього разу його проведуть фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. Контролюватиме перебіг цього опитування Наглядова рада, до якої увійшли лідери громадських організацій, українські журналісти та експерти.

Про старт проекту «Національний екзит-пол» оголосили три соціологічні компанії: Фонд «Демініціативи», КМІС та Центр Разумкова

Фінансують Національний екзит-пол міжнародні організації: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), представництво Євросоюзу в Україні, Міжнародний фонд «Відродження» та Посольство Канади в Україні.

Безпосередньо опитуватимуть виборців представники КМІСу та Центру Разумкова на 400 виборчих дільницях. Представники компаній поділять їх навпіл між собою – по 200. На кожній дільниці працюватиме 2-3 особи, усього ж буде залучено близько тисячі інтерв’юерів.

Опитування виглядатиме не просто як пряме усне запитання, за кого проголосували респонденти. Їм запропонують заповнити коротку паперову анкету, де після відповіді на запитання треба буде вказати стать, вік, освіту та час ухвалення рішення про вибір кандидата. Втім, кажуть соціологи, демографічні запитання не є обов’язковими до відповіді. Після заповнення анкети респондент власноруч має вкинути її у скриньку екзит-полу. Опитати таким чином соціологи планують близько 17 тис. респондентів, однак точної їх кількості ніхто не називає. «Кількість – то не ключове, головне – це якість. Попередньо – опитування відбуватиметься з кроком у 12 людей: тобто інтерв’юери підходитимуть до кожної 12-ї людини, яка буде виходити з дільниці. Тобто кількість респондентів залежить від явки», – роз’яснив Андрій Биченко, директор Центру Разумкова.

За словами соціологів, похибка вибірки не перевищить 2,5% для фаворитів президентських перегонів і буде в межах 0,5-1% для решти кандидатів.

«Медведчуківський» екзит-пол

За два дні до оголошення про Національний екзит-пол про проведення власного дослідження оголосили два телеканали – «112 Україна» та NewsОne. Представники цих мовників заявили про підписання угоди з Інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременка та центром «Соціальний моніторинг». До слова, саме ці дві компанії на минулих позачергових парламентських виборах проводили аналогічне дослідження на замовлення телеканалу «Інтер».

Альтернативний Національному екзит-полу проводитиметься на 500 виборчих дільницях (всього їх майже 30 тис.), які будуть випадковим чином обрані рівномірно по всій території України. На половині з них – 250 дільницях – у респондентів братимуть особисте інтерв'ю (face-to-face), іншим 250-ти людям, які щойно проголосували, запропонують заповнити своєрідний «бюлетень», який кинуть у спеціальний ящик. Організатори обіцяють анонімність відповідей. В анкетах, крім запитання про те, за кого люди проголосували, буде прохання вказати стать, вік, освіту, місце опитування та основний вид зайнятості. Виборців, яких опитуватимуть методом особистого інтерв'ю, будуть також просити спрогнозувати, хто з кандидатів у президенті опиниться у другому турі.

Директор Центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук уточнив, що опитування охопить не менше 25 тис. осіб – на його думку, це реально, якщо явка складе близько 55-60%, і інтерв'юери не відмовлятимуться від розмови.

Як відомо, і «112 Україна», і NewsОne не належать куму президента держави-агресора Путіна Віктору Медведчуку напряму. Вони перейшли у власність нардепа-опоблоківця Тараса Козака, який був заступником Медведчука в громадській організації «Центр Правова держава». За даними ЗМІ, нині Козак пов'язаний с бізнесом Медведчука, а журналісти зафіксували, що вони разом літали приватним літаком з Москви до Києва.

Запитання: для чого телеканалам, які тепер щільно асоціюються з проросійським політиком Віктором Медведчуком, власний екзит-пол на президентських виборах? Адже сам Медведчук не балотується, а кандидат, якого підтримала його партія «Опозиційна платформа «За життя» – Юрій Бойко – не претендує навіть на потрапляння у першу трійку, і вже не користується підтримкою самого кума Путіна.

Втім у медійної імперії Медведчука є й інші підстави проводити свій екзит-пол. Обидва телеканали всю цю кампанію не критикували президента Порошенка, а в їхньому ефірі дуже вільно почувають себе представники президентської партії та експерти з пулу Банкової. Нардеп Сергій Лещенко знайшов пояснення цьому. За інформацією депутата, глава держави «цілеспрямовано саботує ухвалення рішення про відключення телеканалу «112 Україна». Нагадаємо, обидва мовники неодноразово випускали в ефір відверто антиукраїнські заяви. Приміром, на «112» вони часто лунають з вуст нардепа Вадима Рабіновича у його програмі «Хто кому Рабінович», а у лютому телеканал випустив в ефір 98-хвилинне інтерв’ю з одіозним екс-прем’єром Миколою Азаровим (за що отримав попередження від Нацради з питань телебачення і радіомовлення).

Таємничий «ефесбешний» екзит-пол

За даними ЗМІ, спецслужби РФ за підтримки місцевих груп впливу також готують кампанію з поширення неправдивих екзит-полів. Їхня мета – внести хаос у виборчий процес і підготувати ґрунт для заяви Кремля про нібито нелегітимність виборів президента України. Про це повідомив екс-співробітник Головного управління розвідки України полковник Юрій Сміщук і екс-співробітник Управління спеціальних операцій ГШ ЗСУ полковник запасу Сергій Литвиненко.

«За нашими даними, політтехнологи з «Центру політичної кон'юнктури» Олексія Чеснакова (вважається близьким до сумновідомого помічника Путіна Владислава Суркова – «Главком») розробили для Кремля і проросійських сил в Україні рекомендації щодо поширення фейкових даних екзит-полів під час президентських виборів. Передбачається використання фальсифікованих даних соцопитувань на виборчих дільницях під час голосування, які будуть оприлюднені ввечері 31 березня», – заявив полковник Сміщук.

Директор «Центру політичної кон'юнктури» Олексій Чеснаков

За словами Сергія Литвиненка, вкидання фейкових даних екзит-полів в українських, російських і західних ЗМІ планують здійснити в три етапи. Перші неправдиві дані повинні з'явитися 31 березня в соціальних мережах, Telegram-каналах тощо близько 13:00. «Ця інформація буде представлена як результати опитування виборців, що проголосували з 8:00 – 12:00 і має продемонструвати нібито критично низький рейтинг чинного президента на рівні 4-6%», – зазначив він.

Другий етап публікацій фейкових результатів опитувань через неофіційні канали, за даними екс-розвідника, почнеться близько 17:00 – так рейтинг нинішнього президента вже буде вищим, але він залишатиметься на 3-4 місці в рейтингу і обов'язково після проросійського кандидата. Після 20:00 стартує третій етап – на проросійських телеканалах і сайтах, вже як інфографіка, будуть опубліковані фальшиві дані екзит-полів, де різниця в рейтингах перших 3-4 кандидатів буде представлена як мінімальна, але з високим рейтингом проросійського кандидата.

«Буде зроблений акцент на нібито перешкоджанні проведенню таких екзит-полів на виборчих дільницях», – уточнив полковник запасу Литвиненко.

Отже, 31 березня на громадян зваляться результати кількох екзит-полів. І як у випадку з соцопитуваннями, які тривали усю виборчу кампанію, уважним виборцям варто розуміти, яке походження різних цифр, хто їх розповсюджує, хто замовляє і за чий кошт профінансоване таке дослідження. Саме у цій інформації і криється відповідь на запитання, якому з цих опитувань варто довіряти.

Наталія Сокирчук, «Главком»