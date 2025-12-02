Найдорожчі підземні школи країни. Скільки це коштує і хто будує?

Навчання під обстрілами: у скільки обходиться будівництво підземних шкіл в прифронтових регіонах

У жовтні в Запорізькій області повітряна тривога тривала 265,5 годин, тобто 11 днів. За цим показником регіон поступився лише Донеччині, де ситуація критична: 618,7 години, або 26 днів – практично весь місяць. У таких умовах звичне офлайн-навчання стає неможливим. Альтернатива – дистанційка. Станом на вересень в Україні майже 380 тис. школярів навчаються онлайн. Утім, наслідки такого навчання вже відчутні. За даними дослідження ЮНІСЕФ (2023), 60% школярів вважають, що їхні знання з окремих предметів погіршилися. І понад половина дітей однією з головних причин цього називають навчання онлайн.

У відповідь на ці виклики держава запустила програму будівництва підземних шкіл, які дозволяють дітям навчатися навіть під обстрілами. Ініціатива стартувала торік, а у 2025 році проєкт почав масштабуватися по всій країні. У 2024 році на програму в державному бюджеті передбачили 7,5 млрд грн, а у 2025 році – 11,2 млрд. До вересня поточного року планувалося завершити будівництво 139 таких шкіл.

Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, де в прифронтових регіонах України у 2025 році будують підземні школи, скільки вони коштують і хто отримує найбільші підряди.

Термін «підземна школа» наразі не має офіційного статусу: його використовують лише журналісти. Відповідно у Prozorro такого визначення немає, тому ми самостійно відбирали закупівлі, які відповідають характеристикам підземних шкіл. Звертали увагу на назви з формулюванням «нове будівництво» або «будівництво» і перевіряли тендерну документацію, щоб переконатися: йдеться саме про об’єкти з навчальними класами, санвузлами, вентиляцією, системами резервного живлення – тобто повноцінні простори для навчання, а не просто укриття. Ми також враховували вартість – понад 20 млн грн за об’єкт. Зазвичай саме такі суми свідчать про масштабні проєкти, а не про звичайне облаштування підвалів. Водночас це не означає, що менші за вартістю проєкти не можуть бути підземними школами: кошторис залежить від площі, місткості та рівня оснащення споруди.

Крім того, укриття фінансують не лише за рахунок державного й місцевих бюджетів, а і донорських коштів. І попри те, що у системі з’явилася спеціальна процедура-конструктор для закупівель за кошти донорів, частина закупівель підземних шкіл все ще відбувається поза Prozorro, тож ми не можемо їх відстежити.

Харківщина: столиця підземного навчання

Харківська область – новатор у будівництві підземних шкіл та лідер за кількістю проєктів. Це очікувано, бо регіон живе під постійною загрозою обстрілів. З початку 2025 року в межах нараховано Харківщини 17 угод на будівництво нових захисних споруд у школах на майже 2 млрд грн. Практично у всіх закупівлях участь брала лише одна компанія, яка й ставала переможцем. Наймасштабніші проєкти зводять у прифронтових громадах: Чугуївській, Слобожанській, Старосалтівській, Балаклійській, Циркунівській.

Найдорожчу підземну школу на Харківщині будують у Чугуєві. Для місцевого ліцею №5 зводять сучасне укриття на 400 осіб за 182 млн грн. Ціна договору – динамічна. Проєкт передбачає 20 приміщень, обладнаних навчальними меблями, а також медичний пункт і буфет. Підрядник – ТОВ «Легіонбуд», яке належить Євгенію Чаплигіну. Аналіз цієї закупівлі показав ймовірну переплату 16 млн грн на арматурі, бетоні та утеплювачі. Згодом замовник уклав додаткову угоду та знизив вартість робіт на 7,6 млн грн, однак це коригування не стосувалося завищених цін на будматеріали. Ціна договору динамічна, тож її ще можуть скоригувати в актах виконаних робіт. Якби вона була твердою – замовнику довелося б укладати додаткову угоду.

У Чугуєві зводять ще одну підземну школу на 400 осіб – для ліцею №8. Початкова вартість робіт склала 127,1 млн грн. Однак у день укладання договору підписали додаткову угоду і зменшили суму до 122,9 млн грн. Роботи виконує ТОВ «Дрогон Еко», яке належить Артему Краснову та Вячеславу Потягайлу. Ціна договору – динамічна. За підрахунками аналітиків, у кошторисі цього проєкту можлива переплата понад 7 млн грн.

Ще одна велика угода – будівництво захисної споруди на 500 осіб для Слобожанського ліцею №2. Договір на 158 млн грн уклали з ТОВ «Проєктний Альянс». На даху сховища планують облаштувати футбольний і баскетбольний майданчики. Засновником компанії є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс Констракшн груп», яким управляє Олександр Кашкаров, а підписант – колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос. Ціна договору є динамічною. Dozorro перевірив кошторис цієї закупівлі й виявив потенційну переплату 24 млн грн на бетоні та арматурі. Водночас компанія не вказала у підсумковій відомості ресурсів вартість доставки матеріалів, а також складських витрат. Тож частина завищення може пояснюватися цими витратами.

У Старому Салтові зводять підземну школу на 423 особи за 144 млн грн. Роботи виконує ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон», яка належить Ігорю Купровському. Саме ця компанія в 2023 році отримала підряд на відбудову пошкодженого росіянами ліцею, а вже в квітні 2025 його знову знищили безпілотники. Аналіз закупівлі на зведення укриття показав ймовірну переплату 17,7 млн грн на бетоні, арматурі та цеглі. Утім, ціна договору динамічна.

Активне будівництво триває й у самому Харкові. Ми нарахували п’ять закупівель, які за своїм описом відповідають характеристикам підземних шкіл. Йдеться про захисні споруди для ліцеїв №24, №48, №91, №105 та №152. У тендерній документації вказано, що в цих спорудах передбачені класи, санвузли, вентиляційні системи.

Запоріжжя не відстає

Після Харківщини до активного будівництва підземних шкіл долучилося й Запорізька область. Головний замовник таких робіт у регіоні – ДП «Місцеві дороги Запорізької області», яке до початку великої війни займалася виключно ремонтом автошляхів. За поточний рік підприємство підписало 12 контрактів на зведення захисних споруд на понад 1,2 млрд грн. Із них дев’ять – у Запоріжжі, три – в області.

Усі закупівлі провели через відкриті торги з особливостями, у кожному тендері брав участь лише один учасник, який автоматично ставав переможцем. Відсутність конкуренції викликає питання, адже суми значні, а проєкти подібні за змістом і обсягом. Підряди отримали компанії: ТОВ «Віват Буд», «Мелсіті», «Еско Запоріжжя», «Компанія Позитив», «Кальміус», «Адонія компані» та «Метком Інвест». Аналітики помітили, що ці компанії ніколи не зустрічалися між собою на жодному тендері, але у своїх довідках про досвід роботи посилаються одна на одну. Наприклад, «Еско Запоріжжя» та «Віват Буд» у своїх пропозиціях зазначали, що раніше були субпідрядниками «Мелсіті» під час будівництва укриттів для Запорізького академічного ліцею №46 та гімназії №107.

Найдорожчу підземну школу будують для Запорізького академічного ліцею №31. Контракт з динамічною ціною на 115,2 млн грн підписали з ТОВ «Еско Запоріжжя», яке належить Володимиру Бондаренко. Захисна споруда розрахована на 500 осіб. У мирний час її можна використовувати для навчання, позашкільних і спортивних занять та дозвілля. За підрахунками аналітиків, у кошторисі цього проєкту ймовірна переплата 7,6 млн грн.

Ця ж компанія отримала другий за вартістю підряд – 114,7 млн грн на будівництво укриття на 500 осіб для Запорізької школи-інтернату «Козацький ліцей». У цій закупівлі аналітики виявили ймовірну переплату 7,4 млн грн. Водночас ціна договору – динамічна.

Трійку найдорожчих закупівель замикає підземна школа для КЗ «ЗОЛ «Захисник». Роботи обійдуться у 113,5 млн грн, ціна договору динамічна. Будівництвом займається ТОВ «Компанія Позитив», власником якого є Максим Гайдай. Укриття розраховане на 500 осіб, у ньому передбачено навчальні зони, санвузли, медпункт, буфет, вентиляційні та технічні приміщення. Аналітики нарахували в кошторисі цієї закупівлі можливу переплату 8,3 млн грн.

Дніпропетровщина: масштабні проєкти

Підземні школи будують і в Дніпропетровській області. Ми нарахували 13 контрактів на понад 1,2 млрд грн, які відповідають характеристикам таких об’єктів.

Наймасштабніший проєкт – у місті Самар. Тут ТОВ «Сучасна Будархітектура» збудує укриття на території ліцею №6 за 175 млн грн. Компанія належить Юлії Роженок. Підземна споруда має вмістити до 500 осіб і складатиметься з понад 30 приміщень: медпункту, душових, санвузлів, кімнат для різних вікових груп, комор для продуктів, а також технічних зон із резервними джерелами живлення. Втім, за підрахунками аналітиків, у кошторисі цього проєкту може бути завищення вартості на 25,7 млн грн. Водночас ціна договору є динамічною.

У самому Дніпрі збудують сховище для ліцею №144. Роботи виконає компанія Дениса Островського ТОВ «СК Стройінвест» за 174,8 млн грн. Фірму пов’язують з ексголовою ОДА Валентином Резніченком. За останні роки компанія неодноразово фігурувала в справах про розкрадання держкоштів під час «Великого будівництва» та ухилення від сплати податків посадовцями міськради на понад 15 млрд грн.

Підземна школа на території ліцею №144 розрахована на 500 осіб. Усередині передбачені системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електрики, відеоспостереження, пожежна та охоронна сигналізації, зв’язок і протидимний захист. Також – медпункт, душові та кімнати для відпочинку. У кошторисі цього проєкту ми нарахували можливу переплату 3,4 млн грн. Компанія не вказала вартість доставки окремо, тож ймовірно вона включена у вартість матеріалів і відповідно переплата може бути менша. Крім того, ціна є динамічною.

Ще один великий договір укладено з ТОВ «Техбудресурс» – 120,9 млн грн на зведення укриття на 500 осіб для Дніпровської гімназії №29. У цій закупівлі аналітики нарахували ймовірну переплату 2,3 млн грн. ТОВ «Техбудресурс» належить Наталії Ніколаївській. Фірму вже помічали на ймовірних завищеннях вартості робіт, а також вона відома своєю причетністю до скандалу про підробку документів.

Сумщина

На Сумщині також зводять підземні школи, хоча їх значно менше, ніж у сусідній Харківщині – всього три контракти на суму 133 млн грн. У двох із них аналітики виявили ймовірні переплати на будматеріалах. Водночас в обох цих закупівлях ціна договорів – динамічна. Найдорожчий об’єкт – захисна споруда на території Сумської спеціалізованої школи №30 «Унікум». Угоду на 53 млн грн підписали з ТОВ «Суми-Сервіс-Буд», власником якого є Олександр Шевченко. За проєктом, сховище на 200 осіб включатиме основні приміщення для укриття, зони для зберігання продовольства, резервуари води, дизельну електростанцію, електрощитову, вентиляційне обладнання, санвузли, допоміжні кімнати, санітарний пост. За розрахунками аналітиків, у кошторисі цього проєкту ймовірна переплата 5 млн грн.

Ще один об’єкт зводять у Сумах – укриття для школи №5 за 40,5 млн грн. Підрядником обрали ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» Олександра Шевченка. Споруда вміщатиме 200 осіб і включатиме основні приміщення для укриття, зони для брудного одягу, зберігання продовольства, резервуари води, дизельну електростанцію, електрощитову, вентиляцію, санвузли, допоміжні кімнати, санітарний пост. За аналізом аналітиків, кошторис може містити завищення на 3 млн грн.

Третій проєкт за вартістю у регіоні – підземна школа для Кролевецького ліцею №5. Роботи за 41,6 млн грн виконає ПП «Прогрес-П», яке належить Галині Борноваловій, Оксані Комаровій та Владиславу Кондратюку. Місткість укриття – 432 особи.

Херсонщина та Миколаїв: менш активні

На відміну від Харківщини та Запорізької області, де будівництво підземних шкіл просувається активніше, Херсонщина та Миколаївщина цього року демонструють значно нижчі темпи реалізації таких проєктів. Торік Херсонська область уклала понад десять угод на суму понад 800 млн грн, тоді як цього року у вибірку нашого аналізу потрапили лише два договори – і один із них уже розірвано.

На Херсонщині наразі наймасштабніший проєкт цьогоріч – захисна споруда для Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти. Сховище мали почати ще минулого року, утім договір з підрядником розірвали. Замовник уклав угоду з консорціумом «Магістраль Плюс», створеним лише за чотири місяці до підписання контракту компаніями ТОВ «Автомагістраль-Захід» та ТОВ «Будівельна компанія ВАЛК». Кінцевим бенефіціаром структури є Сергій Юзвішин. Контракт з твердою ціною становить 68,2 млн грн, однак аналіз закупівлі свідчить про ймовірну переплату приблизно 12 млн грн.

Ще один договір на будівництво підземної школи в Херсоні, вартістю 56 млн грн, замовник розірвав, оскільки підрядник не встигав виконати роботи за графіком. Це та школа, в яку в жовтні минулого року вдарили з авіації російські війська.

Будівництво підземних шкіл у Херсоні просувається повільно через поєднання кількох факторів: місто перебуває на лінії фронту і щодня обстрілюється, частина підрядників втрачала договори через порушення або сумнівні процедури, а торік місцеві жителі протестували проти будівництва, оскільки пов’язували обстріл із роботами. На думку громади, таке будівництво під час війни може бути недоцільним і навіть зробити об’єкти потенційною ціллю для російської армії. Станом на травень 2025 року зведено лише три підземні школи.

За інформацією міністра освіти і науки України Оксена Лісового, на Херсонщині заплановано 10 підземних шкіл-укриттів: три з них повністю готові, ще сім – на фінальній стадії та будуть введені в експлуатацію в першому півріччі наступного року.

Щодо Миколаївщини, то тут ми нарахували лише дві закупівлі, які відповідають характеристикам підземної школи. У селі Михайлівка для місцевого ліцею зводять захисну споруду за 46,6 млн грн. Ціна договору є твердою. Попри наявність двох дешевших пропозицій, угоду уклали з ТОВ «Нікопольська-СТК», власником якого є Станіслав Поган. У цій закупівлі журналісти «Наших Грошей» нарахували ймовірну переплату майже 2 млн грн.

Ще один освітній простір облаштовують для ліцею в селі Олександрівка Миколаївської області. Контракт на 43 млн грн підписали з ТОВ «Перша українська будівельна», яку пов'язують з депутатом Миколаївської облради від «Нашого краю», а віднедавна головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою. Згодом вартість робіт знизили до 14 млн грн.

Водночас варто зазначити, що торік на Миколаївщині підземні школи будували значно активніше – ми нарахували 11 таких закупівель на суму понад пів мільярда гривень.

Інші регіони

Будують підземні школи й на Одещині. Один із таких проєктів – споруда з властивостями протирадіаційного укриття на території Маяківського ліцею в Одеському районі. У ній передбачено медичний кабінет, буфет, склади для продуктів, резервуари з водою, взаємозамінні системи життєзабезпечення. Відхиливши три дешевші пропозиції, договір підписали з ТОВ «СПК «Флагман» на 117,4 млн грн. Ціна договору – динамічна. Будівництво планують завершити до 31 березня 2026 року. Аналіз кошторису цієї закупівлі показав потенційну переплату 7,8 млн грн.

Ще одну підземну школу зводять у місті Подільськ. Замовник заплатить ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» 99,5 млн грн за будівництво захисної споруди цивільного захисту на території місцевої школи №3. Компанія належить Князю Хачатряну – депутату Одеської обласної ради. Ця ж компанія отримала підряди на будівництво укриттів для школи №9 у Подільську за 78 млн грн і для Кодимського ліцею №1 за 61,8 млн грн. У цих двох закупівля ціна договорів тверда, а аналітики сумарно нарахували майже 11 млн грн імовірної переплати.

На Чернігівщині, у місті Сновськ, укриття вартістю 67,7 млн грн зводить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс». Компанія належить Ігорю Желдаку – депутату Чернігівської облради. У цій закупівлі аналітики нарахували ймовірну переплату 4,9 млн грн – ціна договору тверда.

До ініціативи з будівництва підземних шкіл долучився й Київ, де одночасно реалізують кілька масштабних проєктів. Для ліцею №157 будівництво виконує ТОВ «Центра-Буд» – вартість контракту сягає 279 млн грн. Для школи №181 споруджує ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» за 207 млн грн, а для ліцею №186 – ТОВ «Креатор Компані», із сумою договору 196 млн грн. Це лише кілька прикладів, насправді захисні споруди зводять у значно більшій кількості областей.

Висновок

Ймовірні завищення цін на матеріали у кошторисах – це не унікальна ситуація для проєктів із будівництва укриттів. Це системна проблема будівельної сфери, де часто бракує насамперед уніфікованих підходів до визначення вартості будівництва на етапі проєктування, а також належного державного контролю та прозорості. Підземні школи не є винятком: саме через значні бюджети будь-які неточності або завищення можуть вимірюватися мільйонами.

Саме тому фахівці Dozorro уважно стежать за такими проєктами, аналізують закупівлі та надсилають замовникам звернення, і це дає результат. У багатьох випадках після наших листів замовники переглядають вартість договорів. Наприклад, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради після нашого листа зменшило ціну робіт на будівництво укриття для школи №5 на 2,5 млн грн. Такі дії сподіваємося побачити й від інших замовників, адже більшість контрактів, у яких ми виявили ознаки завищення, укладені з динамічною договірною ціною. Це означає, що під час будівництва захисних споруд їхню вартість можна легко скоригувати до ринкового рівня.

Контроль суспільства справді має результат, але щоб уникнути подібних ситуацій, державі потрібні змінювати закони та реальний нагляд за витрачанням коштів.