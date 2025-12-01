Головна Публікації
Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні

Технології війни
Андрій Кузьмін
glavcom.ua
Андрій Кузьмін
Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні
Еволюція FPV-дронів – до чого вона приведе?
фото: highcat.io

Черговий «аналоговнєт» чи справжній прорив у технологіях?

Російська армія досягла нового «технологічного прориву»: вона використовує на фронті нові захищені від перешкод далекобійні FPV-дрони, що керуються через оптоволоконні кабелі завдовжки 50 км.

Джерелом цієї інформації став заснований у 2007 році американський портал новин Business Insider.

Про неї також повідомили українські джерела – заступник командира бригади «Любарт», підполковник Андрій Дяченко та перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Новину про вражаючі успіхи росіян в повітрі підхопили вітчизняні ЗМІ.

Чи справді ми є ми свідками чергового прориву у військовій справі, чи зможуть дрони на оптоволокні, невразливі для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), літати на 100 і більше кілометрів, розповідає «Главком».

FPV-дронбезпілотний літальний апарат з функцією First Person View, який передає відеопотік в реальному часі з камери дрона на окуляри або монітор пілота. Це дозволяє оператору керувати дроном, створюючи ефект присутності, ніби він перебуває усередині літального апарату.

FPV-дрон на оптоволокні – безпілотник, який замість звичайних радіохвиль керується через оптоволоконний кабель, який забезпечує високу якість відеосигналу та стабільний зв'язок – його неможливо заглушити електронними методами.

Коли почалося застосування FPV-дронів у військових цілях

Один з перших вітчизняних бойових FPV-дронів «Гриф» (зверху – акумулятор, знизу – граната, збоку – антена для керування)
фото: drongrif.com

Перше бойове застосування FPV-дронів (треба зазначити, це було зроблено українськими військовими) відбулося у квітні 2022 року. Спочатку використовувалися квадрокоптери китайського виробництва Mavic, а згодом – аналогічні українські безпілотники, на які підвішувалися постріли для радянського протитанкового гранатомета РПГ-7. Ідея виявилася настільки вдалою, що незабаром її підхопили росіяни, досить швидко налагодивши масове виробництво перспективного виду озброєння.

«Ідея створення безпілотників на оптоволокні – також наша. Вона обговорювалася у соціальних мережах, багато хто говорив, що це фігня. Але росіяни – вони не тупі, ідею стирили та втілили. Грошей у них більше, витратилися на експерименти – і все вийшло», – говорить в коментарі «Главкому» інженер-оптик та волонтер, працівник майстерні безпілотної авіації Ігор Антонов.

Перші повідомлення про те, що агресор почав використовувати FPV-дрони на оптоволокні, які літали на 5-10 км, з'явилися у серпні 2024 року. У галузі ударної безпілотної авіації почалася своя гонка озброєнь. А у квітні 2025 року українські виробники безпілотників заявили, що досягли дальності польотів на оптоволокні у 20 км.

Вже у липні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, наголошуючи на розвитку вітчизняних оптоволоконних безпілотників, заявив про подолання планки в 40 км. Зараз же він вимушений констатувати, що ворожі FPV-дрони на оптоволокні можуть літати на 50 км. 

І це ще явно не межа.

Українська горизонталь проти російської вертикалі

Цікаво, що про такі досягнення росіян у сфері застосування FPV-дронів на оптоволокні (дальність – 50 км) в силах оборони України мало хто знає.

«Щоб летіли на 50 кілометрів – особисто я такого не чув. Дрони на волокні зараз – на 15-20 кілометрів, це стандарт. Загалом росіяни нас у галузі безпілотників переграють: у них економіка переведена на військові рейки, більше фінансування та працює вертикаль. Щось треба – одразу приймається рішення, воно швидко проходить згори донизу, виділяються необхідні фінанси», – пояснює в розмові з «Главкомом» Андрій, начальник служби РЕБ однієї із бригад ЗСУ. За його словами, в Україні все розвивається по горизонталі: безліч не пов'язаних між собою компаній самостійно співпрацюють із силами оборони України.

«Якщо говорити про FPV-дрони на оптоволокні, то з Китаю завозяться великі котушки кабелю, у нас фірми перемотують його на потрібну довжину. Все від обладнання залежить: погані верстати або недбала робота – погане намотування. Якщо навіть сировина хорошої якості, то якщо неякісно намотати – оптоволокно рветься. І все – нікуди дрон не долетить. Зараз що у нас, що у сусідніх бригад у FPV-дронах – дуже великий відсоток браку. Потрібен хороший та постійний постачальник», – розповідає офіцер РЕБ.

Наскільки оптоволокно міцне

Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
фото з відкритих джерел

Але навіть якщо буде найкраща сировина-оптоволокно, перемотана дуже ретельно на найкращих верстатах, це не дає жодної гарантії, що кабель витримає. Бо проти законів фізики не попреш.

Оптоволокно – це, насправді, скло, діоксид кремнію із різними добавками. Гаряча рідка скляна маса продавлюється через металеві пластини з отворами необхідного діаметра, як правило – від 0,08 до 0,4 мм. З ниток роблять склотканину, з найтонших ниток колись виготовляли скловату, яка використовувалася для ізоляції теплотрас.

Найкраще скловолокно виробляється у США, Великій Британії, Чехії, Тайвані. Гірше за якістю – у Китаї. В Україні та Росії воно не виробляється взагалі. Скловолоконний кабель для управління FPV-дронами, як правило, має товщину близько 0,25-0,27 мм (для порівняння – для лову карася зазвичай використовують волосінь діаметром 0,12-0,20 мм).

Зверху оптоволокно зазвичай покривають полімером чи лаками. Але не забуватимемо, що оптоволокно – це все-таки, в першу чергу, скло, а не нейлон, з якого робиться рибальська волосінь.

«Ми якось випробували FPV-дрон. Він мав пролетіти 20 км, але пролетів півтора й обірвався. В принципі оптоволокно – не надто міцний матеріал. Наприклад, якщо на оптоволокно підвісити вантаж, воно витримує близько 2 кг. Буде більше – порветься. Якщо ми тягтимемо обидва кінці в різні боки (як у змаганнях на перетягування каната), треба зусилля до 10 кг, щоб волокно порвалося. Але є інша історія. Якщо оптику ми звернемо в кільце, і також потягнемо в дві різні сторони, вона просто лусне. І там дуже маленька сила потрібна», – каже інженер-оптик Ігор Антонов.

Процес зльоту FPV-дрона на оптоволокні схожий на закидання спінінга, коли котушка розмотується, і волосінь плавно лягає на дно. Так само і з оптоволокном: дрон летить, котушка розмотується, склонитка лягає на поверхню. Але у випадку з дроном головне – щоб оптоволокно не лягало кільцями. По-перше, пропускна здатність сигналу різко погіршується.

«Тут аналогія з поливальним шлангом. Якщо він прямий, то струм води йде вільно, потужний напір. Згорнути шланг у петлю, а то й дві – все, натиск зникає», – пояснює інженер.

Небо над передовою. Оптоволоконні нитки, що начіплялися на дерева
фото з відкритих джерел

По-друге, в оптоволоконного кабелю, що впав петлею, більше шансів надломитися. Якщо впав на дерево: порив вітру і може бути розлом. На землі – пташка в петлі заплуталася і смикнулася, гілка випадково впала, їжачок повз пробігав або кабан, і так далі.

Проблеми далекої відстані

І ось тут – головне. Якщо при польоті на 15-20 км ймовірність виникнення у дронів зазначених проблем (згортання в петлю, перелом з тих чи інших причин) мінімальна, то у разі збільшення дальності польоту вона зростає мало не в геометричній прогресії. 

На відміну від безпілотника на звичайному радіозв'язку FPV-дрон на оптоволокні – пристрій більш складний і громіздкий: багато місця займає котушка з кабелем
фото: delo.ua

Котушка з оптоволокном довжиною 10 км важить у середньому близько 1,2 кг, на відстань 15 км – 1,5 кг, на 20 км – близько 2 кг, а на 50 км – уже близько 5-6 кг.

«Звідки у росіян взялася цифра 50 км? Спочатку бобіна із сировиною-оптоволокном, що виробляється на заводах, має довжину оптоволокна 50 км, так традиційно склалося. Уявіть собі 5-літрову пластикову баклажку для води – це приблизно буде така бобіна. Росіяни і вирішили не особливо паритися, не різати сировину на шматки 5, 10, 15 чи 20 км, а поставити бобіну цілком. І сказати – о, дивіться, які ми круті, який у нас прорив по дальності FPV-дронів», – каже Ігор Антонов.

Але, за його словами, щоб FPV-дрон ніс бобіну з кабелем довжиною 50 км на таку відстань, необхідні великі важкі акумулятори. Потрібні потужні рами (і не 10 дюймів по діагоналі, як у звичайних квадрокоптерів, а 15 дюймів). Плюс варто враховувати вагу самого дрону та боєприпасу. Одним словом, безпілотник буде великий і помітний, повільний і неповороткий – різкі маневри йому робити не можна, інакше оптоволокно лягатиме петлями і заплутуватиметься.

Знову ж таки, при польоті на великі відстані є велика ймовірність, що безпілотнику доведеться долати водні перепони. Кабель лягає на воду і йде за течією. Мало того, що скорочується корисна дальність оптоволокна – збільшується ймовірність його заплутування через хвилі.

«Теоретично можна зробити дальність польоту FPV-дрона на оптоволокні на 100 км та більше. Ставити спарені котушки: пролетів 50 км, приземлився, використану відклав, як личинку, і далі полетів. Але знову ж таки, з військової точки зору це безглуздо – величезний, неповороткий дрон. На такі дистанції найкраще використовувати безпілотники літакового формату», – вважає інженер-оптик.

Як боротися з FPV-дронами на оптоволокні

На Донбасі птахи навчилися утилізувати оптоволокно в особистих цілях – в’ють з нього гнізда
фото: бригада «Азов» Національної гвардії України

Головна перевага FPV-дронів на оптоволокні – вони є невразливими для засобів РЕБ, і їх можна знищити лише фізично – збити, або обірвати оптоволоконну нитку. Але водночас збити його набагато простіше, ніж дрони на радіокеруванні.

«У звичайних FPV-дронів крейсерська швидкість 120 км/год, коли вони заходять на удар – до 180 км/год. Швидкість FPV-дронів на оптоволокні, які мають до того ж низьку маневреність, – в середньому 50 км/год. Їх збити набагато простіше: автоматом, або краще дробовиком калібру 12 мм. Можна проаналізувати маршрути прямування та влаштовувати засідки. Дрон пролетів – волокно пальцями перекрутив, воно лопнуло. Але у нас, на жаль, зайвих людей, щоб влаштовувати засідки, немає», – розповідає Андрій, начальник служби РЕБ бригади ЗСУ.

Ігор Антонов порівнює змагання за дальність FPV-дронів на оптоволокні зі спортивною рибалкою: «Просто щоб показати – а ось дивіться, як ми можемо. А реальний результат практично нульовий».

Одним словом, усі ці російські «досягнення» щодо дальності польоту FPV-дрона на оптоволокні в 50 км – із серії танку «Армата», винищувача п'ятого покоління Су-57, крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник» та торпеди «Посейдон». Тобто схожі на чергові «аналаговнєти».

Андрій Кузьмін, «Главком»

Теги: росія війна безпілотник фронт дрон

