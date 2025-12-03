Вражаюча вечеря та незабутня екскурсія Москвою. Як американці «випрошували» мир у Путіна

Диктатор підкупів посланців Трампа… посікунчиками

2 грудня в Москві відбулися чергові перемовини щодо умов мирної угоди з Україною. Участь в зустрічі брали російський диктатор Путін, його повірений Кирило Дмитрієв з одного боку та спецпосланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф і з зятем Трампа Джаредом Кушнером з іншого. Розмова затягнулась на пʼять годин. Як зазначає BBC, ці перемовини можна вважати найтривалішими відтоді, як Віткофф почав зустрічатися з Путіним. У лютому цього року Віткофф і Путін провели разом три з половиною години. Візит Віткоффа до Росії вже став шостим цьогоріч.

Суттєвих результатів навіть ці тривалі перемовин не принесли, пишуть американські ЗМІ. У Кремлі ж їхні підсумки визначили інакше: головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав, що переговори були «конструктивними, дуже корисними та змістовними».

Після цих перемовин, численні джерела стверджували, що Віткофф з Кушнером мали зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Водночас в Офісу президента України такі плани заперечили. У підсумку американські переговорники, не розголошуючи деталей, повезли «вимоги» Путіна до Вашингтона.

Як відомо, спершу мирна угода, яку запропонували Трампу Віткофф, Кушнер і Дмитрієв, містила 28 пунктів. Згодом у результаті перемовин кількість пунктів скоротилась до 19. Що саме тепер повезли американці на узгодження Трампу, невідомо.

Скріншот Х журналіста Алекса Рафоглу

Дорогі гості у Кремлі

…А прийом Путін влаштував американським гостям розкішний. До того, як почати безпосередньо переговори, високих гостей спершу повели обідати у розкішний московський ресторан. Як пишуть російські пропагандисти, годували гостей з США кулєбяками, філе оленя та посікунчиками (маленькі пиріжки з м’ясом) та шарлоткою.

Після ситного обіду Дмитрієв повів гуляти центром Москви – показувати доглянуті вулиці, розкішні бутіки та загалом безтурботне та сите життя у столиці країни-агресорки. Мовляв, дивіться, ніякої війни ми не відчуваємо.

Схоже, умаслити Віткоффа Кремлю вдалося. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер звернув увагу на те, наскільки різний вигляд мав Віткофф на переговорах з українцями і з росіянами. У першому випадку від був неголеним та дуже серйозним, а перед Путіним сидів причепурений і з усмішкою на всі 32.

Steve Witkoff sitting across from the Ukrainians in Miami: Unshaven and scruffy. Serious, avoiding eye contact and unsmiling.



— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 2, 2025

Віткофф під час переговорів з українцями та в ході перемовин з росіянами колаж Главком

Примітно, що після від’їзду високих гостей Кремль не забарився показати своє істинне ставлення до них. Помічник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков у коментарі журналістам назвав Віткоффа і Кушнера «цими двома людьми», коли розповідав, що вони не збиралися їхати до Києва.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває підготовка зустрічі української делегації з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів в Брюсселі. Так, з українського боку буде секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

«Після Брюсселю Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі», – додав Зеленський.

Іноземні оглядачі висловили свої думки щодо підсумків і можливих наслідків поїздки американців до Путіна.

The Spectator: «Це була тонко вибудувана демонстрація великої державної дипломатії, покликана передати Дональду Трампу багатошаровий сигнал» cкріншот: The Spectator

Кремль зробив усе можливе, аби зробити візит до Москви зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткоффа вражаючим та незабутнім, пише оглядач The Spectator Оуен Метьюз.

Оглядач підкреслює, прийом був першокласним. Посланець Путіна Кирило Дмитрієв спершу нагодував Віткоффа і Кушнера розкішним обідом у дорогому ресторані», а потім вигуляв їх Красною площею з мінімальною охороною. Оглядач також звернув увагу, що саме у цей день в Москві перебував і міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він приїхав заради зустрічі з головою Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу.

«По-перше, Кремль демонстрував свою нову солідарність з Китаєм – альянс DragonBear («дракон», з яким асоціюють Китай та «ведмідь» – тварина, з якою асоціюють РФ) готовий стати домінуючим у світі. По-друге, це демонструвало, що Росія розглядає Україну як лише деталь у набагато ширшому геополітичному перерозподілі, де три великі держави ділять світ між собою, а галаслива Європа нікому не потрібна. По-третє, проводячи Віткоффа по московських вулицях, гуляючи повз ЦУМ з вітринами, що заповнені розкішними товарами західних брендів, що постачаються в обхід санкцій, Кремль продемонстрував багатство, стабільність та безпечність столиці Росії», – йдеться у статті.

«Це була тонко вибудувана демонстрація великої державної дипломатії, покликана передати Дональду Трампу багатошаровий сигнал. Прихований, але легко зрозумілий посил Кремля звучав так: це місто, яке нібито не помітило війни. Місто, по якому вищі чиновники можуть гуляти без страху зіткнутися з розгніваними громадянами», – резюмує оглядач.

На думку автора, Путін переконаний, що ситуація рухається в потрібному йому напрямку. Попри всі складнощі в економіці, глава країн-агресорки вважає, що його противники, зокрема, Київ, Європа та США, перебувають в ще гіршій ситуації, ніж він.

У матеріалі йдеться, що адміністрація Трампа вже готова визнати Донбас та Крим російськими територіями. Навіть проукраїнський сенатор Ліндсі Грем визнав, що США ніколи не допустять вступу України до НАТО. Оуен Метьюз зазначає, що якщо найсильніший союзник Києва ще до початку перемовин визнає такі фундаментальні поступки, тоді чому б російському диктатору не спробувати домогтися ще більшого.

Метьюз зазначає, що на фронті країна-агресор готується до подальших просувань, ситуація начебто рухається до оточення Гуляйполя. «Безжальна повітряна кампанія Росії проти української енергетики наближається до своєї мети – щоб цілі регіони України опинилися в темряві… Крім цього, в Києві політична атмосфера напружена до межі через корупційний скандал та відставки в уряді».

Sky News: «Чому Путін не погоджується на мирний план для України» cкріншот: Sky News

«Після тривалої зустрічі Володимира Путіна з делегацією, направленою Дональдом Трампом, немає жодних ознак прориву в мирних переговорах щодо України», – констатує оглядач Sky News Айвор Беннетт і зауважує, що, на його думку, є дві основні причини, з яких російський президент не поступається.

«Здавалося, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер йшли радше туристичною стежкою, ніж шляхом до миру. Вони нарешті взялися за справу в Кремлі більш ніж через шість годин після прибуття до Росії. І на той момент уже було зрозуміло, що єдине, заради чого вони приїхали до Москви, їм не пропонувалося: згода Росії на їхній останній мирний план», – зазначає автор.

Айвор Беннетт зазначає, що поки гості Путіна обідали, він був зайнятий звинуваченнями союзників України у блокуванні мирного процесу, які висувають неприйнятні для РФ вимоги. «Європейці, звісно, ​​сказали б, що все навпаки», – зауважує автор.

«Путін вважає, що перемагає, і показує, що інтереси США та Росії збігаються», – підкреслює журналіст. На його думку, одним з аргументів на користь того, що ситуація складається на користь країни-агресора, Путін називає просування на фронті. «Росія хоче повернутися до 28-пунктного плану, який повністю відповідає її вимогам. І вона вважає, що має на це право через те, що відбувається на полі бою. Не випадково напередодні візиту делегації США до Москви Росія оголосила про захоплення Покровська, ключової стратегічної цілі в Донецькій області. Це було послання, покликане ствердити домінування Росії та, як наслідок, посилити її вимоги, а не послабити їх», – йдеться у статті.

Інша причина, чому, на думку оглядача, Путін не відчуває потреби йти на компроміс, полягає у його переконанні, що Москва та Вашингтон хочуть одного й того ж: тісніших відносин між США та Росією, які можуть відбутися лише після закінчення війни.

«Знову і знову в переговорному процесі США за замовчуванням займають позицію, яка сприяє Москві. Те, як ведуться ці переговори, є лише останнім прикладом. Через Київ американці змушують українців їздити до них – спочатку до Женеви, потім до Флориди. Що ж до Москви, то тут все навпаки. Віткофф із задоволенням здійснює тривалу нічну подорож до Росії. США воліють заспокоювати, а не тиснути», – підкреслює журналіст.

ВВС: «Київ та його європейські партнери ризикують бути виключеними з переговорів» cкріншот: ВВС

«Поки що жодного компромісу не знайдено. Прогрес, досягнутий переговорними командами США та Росії, схоже, був мінімальним», – констатує оглядачка ВВС Лаура Гоцці.

«Багато хто в Києві та Європі попереджав, що найкращим варіантом для Росії є виграти час, щоб вона могла продовжувати своє нищівне просування на полі бою та виснажувати українські ресурси та оборону… Схоже, жодних поступок з боку Росії та жодних ознак того, що США готові перейти на жорсткіший тон через небажання Москви поступитися. Натомість – чітке враження, що відносини між США та Росією стають дедалі більш дружніми, тоді як Київ та його європейські партнери ризикують бути виключеними з переговорів, які найбільше вплинуть на них», – пише авторка.

The Times: «Путін прагне, щоб його некомпетентність як військового лідера була стерта, а він постав в образі героїчного захисника» cкріншот: The Times

Путін щосили затягує мирні переговори щодо завершення війни в Україні, у такий спосіб він планує завдати Заходу потрійного удару, який виходить за рамки перетворення України з сучасної держави на покірну провінцію. Таку думку висловлює оглядач The Times Роджер Бойс. За його совами, по-перше, глава країни-агресора прагне хоче перетворити прикордонні з Росією території на зону політичної перманентної кризи. Для чого? Бо це – найпростіший спосіб утримати НАТО від розширення свого впливу.

По-друге, на думку Бойс, Москва хоче зупинити переозброєння Європи. «Крайні праві партії по всій Європі наголошують на тому, що гроші, які можна було б спрямувати на посилення прикордонного контролю і створення більш ефективних національних систем охорони здоров'я, переспрямовують на закупівлю ракет ППО для невдячних іноземних держав, щоб захистити себе від Росії, яка прагне лише мирного сусідства… Кремлю достатньо імітувати мирний процес, щоб викликати подібну негативну реакцію (частини західних суспільств)», – зазначає аналітик.

По-третє, автор переконує: Путін використовує війну як спосіб переосмислення значущості Заходу. «Байдужість Трампа до багатьох європейських проблем і зростаюча увага до викликів, які походять від Китаю, вже зробили частину роботи за нього. Але всередині НАТО вже утворився новий розкол між Сходом і Заходом... Путін, схоже, розраховує на те, що розрив у сприйнятті загроз у Європі настільки великий, що йому достатньо вести переговори про мир (продовжуючи воювати), аби додаткові військові зобов'язання здалися західним країнам задорогою розкішшю», - зазначає він.

Однак, як вважає журналіст, проблема ще й у тому, що Росія не знає, як виграти війну, яку сама ж і почала, і як відвернути увагу від невдач на полі бою. «Путін намагається затягнути мирний процес, оголюючи розкол на Заході, а не свої власні проблеми. Зрештою, він прагне, щоб його некомпетентність як військового лідера була стерта, а він постав в образі героїчного захисника, який розколов трансатлантичний альянс, загнав армії НАТО в кут і повернув собі сферу інтересів Росії», – резюмує автор.

Наталія Сокирчук, «Главком»