Парад Незалежності.

Досьє на всю військову техніку

Фото зроблені під час генеральної репетиції військового параду до Дня Незалежності України,

22.08.2018

24 серпня Київ побачить наймасштабніший за всю історію незалежної України парад

Цього року військовий парад проводиться не лише в честь Дня Незалежності України, а й з нагоди 100-річчя української державності.

24 серпня на центральній вулиці столиці крокуватимуть 4500 військовослужбовців і проїде 251 бойова машина. Як повідомили «Главкому» у Міністерстві оборони, на параді буде представлено близько 40 одиниць важкої броньованої техніки, 100 одиниць автомобільної техніки і бронетранспортерів, 30 артилерійських систем і 30 ракетних комплексів. Крім того, продемонструють переносні протитанкові ракетні комплекси, в тому числі американські «Джавеліни», танки Т-84 з гарматою 120 мм та модернізовані Т-64, самохідну гаубицю «Богдана» українського виробництва, реактивну систему залпового вогню «Вільха», протитанкову гармату «Рапіра», яку ще називають снайперською гарматою, бо може збивати цілі на відстані 2 км прямою наводкою. Хрещатиком пройдуть система залпового вогню українського виробництва (РСЗВ) «Верба», зенітно-ракетні комплекси «Тунгуска», ЗРК «Тор», «Бук М-1», С-300, броньовані колісні автомобілі «Дозор-Б» і «Козак-2», а також санітарні машини. Крім того, вперше з 2009 року в небі пролетять військові літаки.

Почесна варта

Яка вартість такого військового шоу у Міністерстві оборони поки сказати не готові. Але там запевнили: на святкування не виділяли додаткових коштів. У проведенні параду задіяно багато структур і кожна з них виділила свою частку з власного кошторису.

Перша репетиція на Хрещатику

Рух механізованої колони очолює підрозділ танків Т-84 15-ї окремої механізованої бригади. Т-84 оснащений 120-мм гарматою.

Цей танк – оновлена версія бойової машини Т-84У «Оплот». Її розробником є Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ), що входить до складу «Укроборонпрому». Корпус танку має багатошарову броню, окрім якої бойову машину захищають сучасні засоби динамічного захисту «Ніж» та комплекс електронно-оптичної протидії від керованого озброєння.

Т-84 відповідає вимогам стандартів НАТО, зокрема, має встановлену 120-мм гармату. Тому для танка підходять снаряди як українського виробництва, так і боєприпаси виробництва країн-членів НАТО.

Танк Т-84 з 120-мм гарматою

Танк Т-64БВ, головним розробником якого також є Харківське конструкторське бюро, це модернізована версія Т-64Б, яку вперше представили у 2017 році. Т-64БВ оснащені удосконаленими тепловізійними приладами нічного бачення. У модернізованій моделі відсутній звичний інфрачервоний освітлювач, а замість нього встановлені додаткові елементи динамічного захисту. Радянський приціл ТПН1-49-23 замінений на сучасніший, український - ТПН-1-ТПВ.

Танк Т-64БВ

Далі в колоні йде бойова машина піхоти БМП-2 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Гусеничні бойові плаваючі машини є основним озброєнням механізованих підрозділів сухопутних військ. На них встановлено новітні прицільні тепловізійні комплекси. Озброєння БМП-2 дозволяє вести боротьбу із різними цілями, в тому числі танками та бойовими гелікоптерами.

За ними рухатиметься десантно-штурмовий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на бронетранспортерах БТР 3-ДА. Це вітчизняна розробка, вироблена бойова машина на Державному підприємстві Київський бронетанковий завод. На БТР 3-ДА встановлено сучасний бойовий модуль «Штурм».

БТР-3ДА

Штурмовий підрозділ морської піхоти проїде Хрещатиком на бронетранспортерах БТР-70Ді виробництва Миколаївського бронетанкового заводу. Машину модернізували, надали їй принципово нові маневрені властивості та економічні двигуни. На базі БТР-70ДІ розроблено командно-штабну машину «Світязь» – сучасний пункт управління.

Підрозділ артилерійської розвідки, оснащений радаром AN/TPQ–36, його вартість – півтора мільйона доларів, дальність виявлення – 24 кілометри. Він призначений для точного наведення коригування вогню артилерією та ведення заходів контрбатарейної оборони. Він може встановлювати місцезнаходження мінометів, артилерії, ракетних установок та дозволяє взаємодіяти під час тактичного управління вогнем. Комплекси в рамках програми з військової технічної допомоги передані урядом Сполучених Штатів.

Комплекс AN/TPQ–36

За ними йдуть колісні машини «Дозор-Б» 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ця техніка створена Харківським конструкторським бюро машинобудування, машина має потрійний захист, новітню систему навігації та засобів зв’язку. «Дозор-Б» розвиває швидкість до 120 км за годину.

Колісні машини «Дозор-Б»

Представлені на параді також санітарні машини Hammer та «Богдан», що призначені для евакуації поранених з поля бою.

Санітарні машини

Зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними комплексами «Фурія», «Лелека» та ПД-1 для виявлення ворожих об’єктів та їхніх точних координат в режимі реального часу. Літають безпілотники на відстань до 80 км.

Безпілотник ПД-1

За ними рухатиметься танковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях «Козак-2», вироблених українським науковим виробничим підприємством «Практика». Машина оснащена протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П» – розробка київського конструкторського бюро «Луч». Комплекс «Стугна-П» призначений для ураження живої сили, рухомих і нерухомих броньованих цілей з комбінованою, рознесеною або монолітною бронею, в тому числі з динамічним захистом. Стріляє на відстань до 5 км.

Спеціальні броньовані автомобілі «Козак-2»

Наші військові продемонструють на День незалежності і протитанкові керовані ракетні комплекси «Джавелін». У 2017 році Конгрес США ухвалив пакет військової допомоги Україні у розмірі $47 млн, який включав 210 протитанкових установок і 37 пускових установок «Джавелін». Україна отримала «Джавеліни» навесні 2018-го.

«Джавелін» призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або безпілотників. Головна особливість комплексу у тому, що ракета сама наводиться на ціль і потрапляє в танк, причому в найменш захищену його частину – у вежу або найтепліше місце, тобто знищення танка ракетою «Джавелін» гарантується. Вражає ціль на відстані до 2,5 км.

Протитанкові керовані ракетні комплекси «Джавелін»

Унікальна українська розробка 155-мм самохідна гаубиця «Богдана» рухатиметься у супроводі підрозділу самохідних гармат 2С7 «Піон» 43-ї окремої артилерійської бригади.

Основна особливість «Богдани» в тому, що вона має натівський калібр – 155 мм, що дозволяє говорити про уніфікацію українських стандартів з вимогами НАТО, але і про доступ до передових світових розробок в галузі боєприпасів для артсистем подібного роду. Гаубиця оснащена автоматизованою комп'ютерною системою управління і наведення вогню, стріляє активно-реактивними снарядами на відстань до 60 км.

Самохідна гаубиця «Богдана» рухатиметься у супроводі підрозділу самохідних гармат 2С7 «Піон»

За гарматами рухається командирський автомобіль із апаратурою управління «АК-1», оснащений протитанковою пушкою «Рапіра», яка призначена для ураження танків, самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів та іншої техніки.

Протитанкова пушка «Рапіра»

На параді будуть присутні артилерійські підрозділи 44-ї окремої артилерійської бригади, на озброєнні яких знаходяться артилерійські системи «Гіацинт-Б» та «Мста-Б».

Мста-Б

Гіацинт-Б

За ними слідують самохідні 122-мм гаубиці 2С1 «Гвоздика».

Гаубиця 2с1 «Гвоздика»

...та самохідні 152-мм гаубиці 2С3 «Акація», спроможні вражати цілі на відстані до 18 км.

Гаубиця 2С3 «Акація»

Українська новинка – комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії «Оболонь-А» – також буде показана на параді. Розробили її на Львівському заводі «Лорта».

Машина дозволяє обробляти дані, отримані від наземних і повітряних засобів розвідки, а також вести планування вогню і передавати цілі для знищення.

Комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії «Оболонь-А»

Проїде Хрещатиком і реактивна система залпового вогню «Верба». На машині встановлено апаратуру автоматизованої системи управління вогнем та сучасні цифрові засоби зв’язку. Розробником «Верби» є Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова. Система повинна у перспективі замінити радянську cамохідну реактивну систему залпового вогню «Град».

Розробники «Верби» удосконалили систему її управління та автоматизували перезарядку. Боєкомплект складає 40 ракет, пересувається система зі швидкістю 85 км за годину. Вона здатна вражати цілі на відстані до 20 км.

Реактивна система залпового вогню «Верба»

На параді також продемонструють артилерійський підрозділ реактивних систем залпового вогню «Ураган» 27-ї окремої реактивної артилерійської бригади.

Реактивні системи модернізовані на вітчизняних підприємствах та мають потужні дизельні двигуни.

Залп однієї пускової установки, яка містить 12 ракет, вражає площу у 42 гектара. Досягає ціль на відстані до 35 км.

Реактивна система залпового вогню «Ураган»

Реактивна система залпового вогню «Вільха», у якій встановлено автоматизовану систему управління пусками реактивних снарядів. Це український аналог радянської і російської системи залпового вогню «Смерч». «Вільха» є розробкою державного конструкторського бюро «Луч». Максимальна дальність дії системи сягає 120 км, а пускова установка містить по 12 ракет. Кожну ракету можна наводити на окрему ціль. Ракети, залежно від цілей, можуть нести різні боєголовки. Корекція польоту ракет «Вільхи» відбуваєся не за GPS, а за допомогою імпульсних двигунів.



Реактивна система залпового вогню «Вільха»

Військові також продемонструють нову вітчизняну розробку – радіолокаційний комплекс «Зоопарк-3», який використовується для визначення координат вогневих позицій ворожої артилерії на великих відстанях.

Радіолокаційний комплекс «Зоопарк-3» (фото: wikipedia.org)

Супроводжуватиме її батарея тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Ракетний комплекс призначений для знищення засобів ядерного нападу противника, об'єктів постачання і зберігання ядерної зброї, ракетних установок та наземних засобів розвідувально-ударних комплексів на дальності до 120 км.

Тактичний ракетний комплекс «Точка-У»

На параді також буде представлено зенітний гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска», призначений для прикриття військ від повітряного противника на малих та середніх висотах.

Зенітний гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска»

Хрещатиком буде рухатись батарея зенітних ракетних комплексів «Тор».

Зенітний ракетний комплекс «Тор»

Також глядачі зможуть також побачити зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1»…

Зенітний ракетний комплекс «Бук-М1»

… і зенітні ракетні комплекси С-300 різних модифікацій, які здатні знищувати ворожі літальні апарати, крилаті ракети тощо на відстанях до 75 км і на висотах до 2,7 км.

Зенітний ракетний комплекс С-300ВМ





Зенітний ракетний комплекс С-300ПС

Зенітний ракетний комплекс С-300ПТ

Замикатиме колону військової техніки самохідна пускова установка до оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Робота над проектом комплексу «Сапсан» тривала з 2009 року, але її припинили у 2013-му за міністра оборони Павла Лєбєдєва, який після революції втік до окупованого Криму. Створювався «Сапсан» спільними зусиллями Державного конструкторського бюро «Південне» та «Південьмаш».

Зараз роботу над проектом відновили. У перспективі ракетний комплекс стане новою українською розробкою, призначеною для ураження наземних цілей противника.

Якщо тактичний ракетний комплекс «Точка-У» може вражати ціль на відстані 120 км, то для «Сапсана» вже створюють ракету, здатну уразити ціль на відстані до 500 км.



Самохідна пускова установка до оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» (фото: wikipedia.org)

Крила України

Очолюватиме авіаційну складову параду вертоліт Мі-8 - прапороносець. У небі над Києвом в День незалежності пролетять четвірки винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, бойових вертольотів та літаків транспортної та морської авіації.

Зокрема, можна буде побачити вертольоти Мі-8, Мі-14 під керуванням офіцерів, які передислокувалися на материкову частину України після анексії Криму, та Ка-25, військові транспортні літаки Ан-26, вантажний військовий транспортний літак ІЛ-76 у супроводі двох багатоцільових винищувачів Су-27, штурмовики Су-25 та Су-24.

Покажуть і новинку державного підприємства «Антонов» - транспортний літак Ан-178. Його створили на заміну літакам Ан-12. Ан-178 має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів, він здатний перевозити до 18 тонн вантажу.

Українська військова авіація

Завершать парад три винищувачі МіГ-29.

Яна Степанковська, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»