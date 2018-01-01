Щастя не залежить від квадратних метрів. Як і де живуть студенти різних країн

Однаковий безлад у кімнаті та віра в світле майбутнє…

Голландський фотограф Хенні Бугерт у міжнародному фотопроекті «Зображення» доводить, що між студентами різних країн набагато більше спільного, аніж здається на перший погляд. Та якщо для африканського студента щастя полягає в тому, щоб просто навчатись, європейцю ще потрібно чимало матеріальних речей: IPhone, брендовий одяг, дорогий

Міжнародний фотопроект голландця Хенні Бугерта

Однаковий безлад у кімнаті та віра в світле майбутнє…

Голландський фотограф Хенні Бугерт у міжнародному фотопроекті «Зображення» доводить, що між студентами різних країн набагато більше спільного, аніж здається на перший погляд. Та якщо для африканського студента щастя полягає в тому, щоб просто навчатись, європейцю ще потрібно чимало матеріальних речей: IPhone, брендовий одяг, дорогий автомобіль та чималенька сума в кишені. Цей разючий контраст між «цивілізаціями» продемонстровано і на світлинах.

Як повідомляє Хенні Бугерт німецькому виданню faz.net, він фотографував студентське житло та його мешканців протягом більш ніж десяти років. За словами фотографа, його проект є своєрідним документуванням: переглянувши ці фото років через тридцять, можна буде зробити висновок про зміни в студентському житті.

На сьогодні голландець сфотографував вже близько двох сотень студентів. Об’єктив закордонного фотографа охопив життя здобувачів вищої освіти у дванадцяти країнах. Окремий розділ на сайті проекту відводиться для студентів-біженців, адже вони часто мають найбільші труднощі з житлом.

Чому Хенні Бугарт фотографує студентів саме у них вдома? Кожен з них залишає частинку себе у цих чотирьох стінах! Вони живуть здебільшого у маленьких кімнатках та показують своїм прикладом, що щастя не залежить від квадратних метрів.

Робота над проектом стартувала ще у 2005 році: щомісяця на сторінках голландського журналу TKMST з’являлось фото вітчизняного студента та його житла. Згодом почалися виставки: в амстердамській галереї Melkweg та у Москві, де Хенні й вирішив додати до колекції фотографій нідерландських студентів світлини їхніх російських однолітків. Так народилася ідея проекту: Бугертові вдалося отримати грант від голландського уряду. На виділені кошти фотограф розпочав роботу в інших країнах.

Кенія

Після тиску ООН уряд Кенії в 2003 році ввів безкоштовну освіту в початкових школах. Але для створення шкіл та виплати зарплатні вчителям грошей недостатньо. Класи переповнені, якість освіти низька.

Тож не дивно, що студентка з Кенії Беатріс К’ямбо вивчає інформаційні технології: дівчина сподівається покращити якість життя в країні та мріє знімати документальне кіно, аби привернути увагу громадськості до наболілих проблем

Індія

Незважаючи на те, що Індія активно інвестує кошти в освіту, університети там все ще перебувають в ненайкращому стані. Прем’єр-міністр країни Манхоман Сінг вважає, що якість викладання у більшості вишів та коледжів нижча за середню через фаворитизм та корупцію.

Індійський студент Амін Хар працює кухарем у ресторані, аби платити за навчання

Куба

На Кубі освіта безкоштовна, особливо якщо студент демонструє лояльність до правлячої Комуністичної партії. Однак, після закінчення вишу випускник може й не побудувати гідну кар’єру: навіть освічені кубинці часто працюють прибиральниками.

25-ти річний Антоніо Рубіо каже, що йому подобається вивчати електротехніку та електроніку в Гаванському університеті, але там бракує сучасних навчальних матеріалів

Філіппіни

У Філліпінах 27% дітей не отримують початкової освіти, хоча вона і безкоштовна. Така статистика – результат відсутності шкіл у сільській місцевості та викладання англійською (вдома учні розмовляють рідною мовою). Коледж доступний лише для еліти. Поза тим, рівень грамотності в країні високий: діти навчаються у батьків та друзів.

Студент Самсон Аренас працює кур’єром, аби забезпечити себе і своїх братів та сестер

Болівія

У Болівії школярі мають знати мову корінного народу (кечуа або аймару), а також іспанську та будь-яку іноземну мову. Президент країни Ево Моралес намагається таким чином прищепити повагу до місцевих культур.

Болівійський студент Нельсон Айала Хуараш спочатку вивчав електротехніку, але, досягнувши тридцятирічного віку, зрозумів, що хоче стати пластичним хірургом

Китай

Студентки з Гонконгу Ньюмен Ман Кінг (бакалавр медсестринства) та Ангел Ят Юнг (бакалавр мистецтв)

Таїланд

Нейядхамма, 30 років (справа) та Бандхара, 31 рік (ліворуч). Обидва з М’янми, вчаться в Буддійському університеті

Сирія (розділ «Біженці»)

Студент із Сирії Мохана Альшау, що вчився історії протягом двох років, зараз живе у французькому місті Кале та називає його «єдиним вікном в Англію». У свої 22 роки він вже встиг побувати у Туреччині, Греції, Македонії, Сербії, Австрії, Німеччині, але все одне мріє повернутися до рідної країни. Мрія цього студента – завершення війни у «найкрасивішій країні на світі».

Нідерланди

У рідних для автора фотопроекту Нідерландах кожен студент отримує грант на навчання, але лише на чотири роки. Після цього подарунок уряду перетворюється в кредит, який випускник може сплачувати декілька десятиліть після закінчення університету, що заважатиме йому придбати будинок та жити самостійним життям.

Нідерландська студентка Анна ван Хоут, вивчає архітектуру та будівництво. За оренду житла сплачує 530 євро без субсидії

Італія

П’єтро Лама вивчає електронну музику в Неапольській консерваторії, грає у рок-групі, пише вірші й оповідання, сам дає уроки музики. Італійський студент орендує з друзями квартиру, яка обходиться йому 230 євро на місяць, та планує працювати у французькій чи німецькій музичній студії

Росія

Сестри Марія та Катерина Барбанови разом знімають квартиру і вивчають маркетинг та економіку в Москві

Молдова

Молдова є однією з найбідніших країн Європи, хоча витрачає на освіту чимало — 9,6% ВВП. Та, незважаючи на це, жоден молдавський університет не потрапив до 700 найкращих вишів світу.

Валеріо Попова (у сірому светрі) вивчає психологію та педагогіку. Він осліп внаслідок вибуху гранати, яка залишилася після війни 1991 і 1992 років між Молдовою та Придністров'ям. Товариші підтримують Валеріо. Студент отримує грант від недержавної організації, а також його матеріально підтримують батьки

Німеччина

22-річна Лаура Кірст вчиться психології в німецькому місті Аахені та винаймає житло за 220 євро на місяць. У майбутньому планує продовжити освіту в іншому німецькому місті, можливо, в Берліні

У своєму проекті Хенні не лише робить фотографії студентів, але й записує з ними невеликі інтерв’ю, фрагменти яких можна переглянути на сайті Image connect.

Голландський фотограф стверджує: західні студенти не задумуються над тим, як важко здобути освіту їх одноліткам з країн з нижчим рівнем розвитку. Тому його мета – зблизити студентів усього світу та посприяти тому, щоб вони надихали одне одного. Бугерт планує продовжити роботу над проектом, але скаржиться на брак фінансової підтримки: мовляв, людям зараз набагато простіше знайти світлину в інтернеті, аніж відвідати фотовиставку.

Вікторія Кудряшова за матеріалами сайтів Image connect, AdMe та faz.net