Від Януковича – до Зеленського. Історія одного #Великого будівництва

Реконструкція сільського стадіону триває десятиліттями і вже стала мемом для місцевих

У 2010 році Україною прокотилася хвиля білбордної реклами: три простих слова – «Будуємо нову країну!». Політтехнологічний «винахід» належав тодішній правлячій Партії регіонів. Реклама ширилась державною напередодні місцевих виборів і мала на меті закріпити успіх біло-голубих після тріумфального приходу до влади Віктора Януковича. Наскільки спрацювала саме «будівнича» риторика, нині важко судити, але те, що «регіонали» безперешкодно «окупували» більшість місцевих рад, – факт.

Через десять років ідею «будівництва» взяла на озброєння команда президента Володимира Зеленського. За збігом обставин, піаркампанія Зе-команди відбувається теж напередодні місцевих виборів. Проєкт отримав «Велике будівництво», і в нього включили обіцянки зведення шкіл, садочків, об’єктів спортивної інфраструктури, доріг.

Інспектування об’єктів, які будуть здані вже цього року, глава держави узяв на себе. Наведемо уривок із діалогу, який відбувся між президентом і головою Хмельницької облдержадміністрації 3 червня 2020 року на тему «Великого будівництва».

– А де п’ять стадіонів? – запитав Володимир Зеленський.

– Те, що реально могли зробити, те і робимо, – відповів голова ОДА Дмитро Габінет.

Така відповідь, схоже, не дуже припала до душі главі державі. Він красномовно підняв приспущену захисну маску на обличчі і похитав головою.

Минуло два місяці після описаної події і «фейсбук»-сторінка Хмельницької ОДА сповістила про наближення завершення реконструкції стадіону «Товтри» в райцентрі Чемерівці. Для цього у 2020 році передбачено 16 млн грн.

Скріншот з Facebook

Запрягали при «регіонах»

Якщо ж дослідити хронологію, то реконструкцію стадіону «Товтри» Чемеровецька районна рада розіграла на тендері восени 2011 року. Тоді прийшло три учасники: два – з Хмельницького (ТОВ «Прелюдія» і «Будівельний Альянс Груп») і один – з Чернівців (ПП «Капітал Інвест Груп» «Чернівцібудінвест»). Чернівчани дали найнижчу ціну (12,88 млн грн), але їхню пропозицію відхилив замовник через невідповідність умовам документації конкурсних торгів. У підсумку перемога дісталася ТОВ «Будівельний Альянс Груп», яке вийшло з ціною 14,05 млн грн. Здача об’єкта була чітко прописана у тендерній документації – грудень 2012 року.

І от з цього моменту почалася глибока пробуксовка «великого будівництва» у селищі Чемерівці.

«Спочатку нам дали невеличку частину коштів. Потім була тривала перерва. Після того ще додали. Як на мене, з самого початку була допущена помилка у проєктно-кошторисній документації, коли передбачалося встановити близько двох тисяч місць на глядацьких трибунах стадіону. Немає там стільки людей! Минулого року замовник провів суттєве коригування кошторису і зменшив кількість місць на стадіоні. Наша компанія відмовилася від реконструкції стадіону, бо чимало затрат спрямовувалося на доїзд робітників з Хмельницького до Чемерівець (приблизно 60 км – «Главком»). Плюс нестабільне державне фінансування. Подібні об’єкти варто зводити за рік-два. А коли ж затягуються терміни будівництва, сама споруда стає фізично застарілою», – наголосив у коментарі «Главкому» директор хмельницького ТОВ «Будівельний Альянс Груп» Іван Крутилко.

При цьому будівельник погодився, що спортивні об’єкти у районах потрібні, але вони мають бути продумані, відштовхуючись від кількості реальних мешканців та їхніх потреб. І додав, що не варто забувати й про іншу, досить затратну частину – експлуатацію самого стадіону.

«Ми перший раз посіяли траву на стадіоні (виконання тендеру, який 2011 року виграло ТОВ «Будівельний Альянс Груп» – «Главком»), а через два роки все було знищено. Річ у тім, що ніхто не займався її поливом. Всі питання, звичайно до замовника робіт, але питання експлуатації — це найголовніше», – зауважив Крутилко.

Показово про районним довгобудум також переймався нардеп-мажоритарник Олександр Герега, до виборчого 192 округу якого входить об’єкт. Про проблему пише його сайт: «Близько 30% від запланованого виконано під час проведення будівельних робіт з реконструкції стадіону «Товтри» в смт Чемерівці на вул. Центральній, 50. Сама згадка про цей довгобуд, викликає у мешканців району песимізм та роздратування. Адже склалась абсурдна ситуація. Через незавершеність будівництва спортивні змагання на першість району проводяться у сусідніх селах. Бур’ян на полі виростав по пояс, і дати раду цьому уже ніхто не міг… У стадіон уже «закопано» близько десяти мільйонів гривень», – цей допис датований груднем 2017 року.

Державний фонд у поміч

Нова «п’ятирічка» будівництва стадіону «Товтри» припала на урядування Володимира Гройсмана. Об’єкт внесли до Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), що дозволило знову відкрити фінансування.

Як розповіла «Главкому» заступник голови Чемеровецької районної ради Лариса Лук’янова, протягом 2017-2018 року на спортивну споруду було використано близько 5 млн грн. Далі замовник узявся корегувати проєктно-кошторисну документацію, зупинившись на сумі 19 млн грн. Відтак загальна вартість об’єкта, враховуючи розіграний у 2011 році тендер на 14 млн грн, збільшилася майже до 35 млн грн. Окремо під час корегування зменшили кількість глядацьких місць на стадіоні – з 2000 до 900.

Таким чином виходить, що у цінах 2011 року можна було провести реконструкцію двох таких стадіонів, як у Чемерівцях!

«Розумієте, чому «Велике будівництво»? Президент запланував цього року виділити кошти на 100 об’єктів. Якраз фінансування отримали перехідні об’єкти. Стадіон «Товтри» є довгобудом і ввійшов в області в п’ятірку тих, які мають здаватися в експлуатацію. На мою думку, логіка у цьому є: краще дофінансувати довгобуди, а потім розпочинати нові об’єкти», — вважає заступник голови Чемеровецької райради.



Крім того, керівник Чемеровецької громади Олександр Собань озвучив амбітні плани: вже 2021 року Чемерівці виставлятимуть власну футбольну команду на першість області. У перспективі, як зазначив сільський голова, хочуть підкорити аматорську лігу і вирватися у першу лігу. При цьому стадіон витягуватиме з бюджету на своє утримання приблизно 1,5 млн грн у рік.

У місцевій спільноті у Facebook «Чемерівці-Подільський край» люди, здебільшого, не стримують емоцій радісній новині про те, що стадіон-довгобуд «Товтри» опинився у президентській програмі «Велике будівництво».

«Пропоную при центральному вході закріпити меморіальні дошки всіх тих, хто причетний до розбудови довгострою і золотими літерами вписати імена тих, хто закінчить його будівництво», – пише користувач Ігор Ларінов.

«Це просто кожен рік, а той рік за роком відмивають кошти. І для чого ця хвальба», – обурюється Людмила Погурало.

«Не смішіть народ з тим стадіоном! Його вже років 30 реконструюють. Метрополітен під всім районом вже можна було б збудувати за ті роки і кошти, що витрачені на цей «грандіозний» проект», – іронізує Анатолій Мостипака.

Ну і «коронний» допис від Олени Павлової: «Проєкт «Велике будівництво» – масштабна розбудова якісної інфраструктури України, розроблений в рамках реалізації ініціативи президента України. P.S. Наш стадіон знаходиться на балансі районної ради».

Віталій Тараненко, для «Главкома».