Who is Mr Yermak? 10 цитат нового очільника Офісу президента

Із Володимиром Зеленським Андрій Єрмак познайомився у 2011 році

«Я – людина президента», «У нас є план Б» та «Кличко – це бренд»

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський зробив знакову кадрову ротацію: звільнив з посади глави Офісу президента Андрія Богдана та призначив на це місце свого помічника Андрія Єрмака,. З перших днів президентства Зеленського Богдан постійно супроводжував главу держави, і тривалий час не просто тримався поруч, а постійно на публіці щось нашіптував молодому главі держави. Водночас Єрмак, якого було призначено помічником президента через тиждень після початку президентства Зеленського, перебував у тіні, але при цьому виконував складні доручення на російському та американському напрямках.

В останні місяці помітно змінилась. Богдан зник з авансцени, вже не супроводжував Зеленського на публічних заходах, а востаннє дав привід поговорити про себе тільки дописом у соцмережі про те, що йомунудно. «Скукатища», - поскаржився він. Тим часом Єрмак постійно супроводжував Зеленського у міжнародних поїздках: літав на Генасамблею ООН у Нью-Йорк, до Парижа на зустріч у «нормандському форматі», супроводжував президента під час аудієнції у Папи Римського. Був поруч із Зеленським він і під час обміну полоненими, і на заході з ушанування пам’яті загиблих в авіакатастрофі українського «Боїнга», який розбився в Ірані…

Прощання з екіпажем: в центрі фото – Зеленський, праворуч від нього глава уряду Олексій Гончарук, далі – Андрій Єрмак

Однак основні досягнення Єрмака – це не сумлінний супровід президента, а його непублічна робота. В актив новому главі Офісу президента зараховують обмін полоненими з Росією, повернення захоплених в Керченській протоці суден та відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Згодом вплив Єрмака поширився і на питання внутрішньої політики – власне, через що і виник конфлікт його конфлікт з Богданом. Зокрема, ЗМІ писали, що анонсовані переворот у Києві і відставка голови КМДА Віталія Кличка не відбулись саме через Єрмака. Він зміг переконати президента, що звільнення Кличка – крок стратегічно невірний, який вдарить по іміджу Зеленського. Відтак, ротація, якої так прагнув Богдан – звільнити Кличка і у його крісло посадити Олександра Ткаченка – провалилась.

Досьє на Єрмака

Андрію Єрмаку 48 років, за фахом - юрист. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, у 1995 року отримав свідоцтво на право здійснювати адвокатську діяльність. У 1997-му заснував «Міжнародну юридичну компанію», яка донині надає юридичні та консалтингові послуги. За даними сервісу YouControl, Єрмак має частку у понад 20 різних компаніях, які працюють у різних напрямках: юридичні послуги, вивчення громадської думки, нерухомість, торгівля фармпрепаратами. Крім того, Єрмак епізодично займався продюсуванням фільмів («Правило бою» і «Межа»). Досі є членом Української та Європейської кіноакадемій.

Єрмак має певний політичний досвід: з 2006 по 2014 роки був помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва. «Я все своє життя пов'язаний зі спортом. Мій батько був баскетболістом, я дружу з багатьма спортсменами - футболістами, атлетами, борцями. Ельбрус Тедеєв - мій хороший товариш. Як юрист я періодично допомагав йому у питаннях Федерації (Асоціації спортивної боротьби України)», - так пояснив цю співпрацю Єрмак. Він також додав, що працював на громадських засадах та не отримував за це грошей.

За даними ЗМІ, у Єрмака є зв’язки з представниками російської еліти. Він разом з громадянином Росії Емануїлом Рахамімом (науковець та бізнесмен) були бенефіціарами у створеній 2001-го року компанії ТОВ «Медійна група європейського партнерства», спеціалізація якої – виробництво фільмів. На сьогодні бізнес-зв'язок Єрмака із Емануїловим продовжився у зареєстрованій в Україні компанії ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна». У свою чергу Емануїлов є співвласником російської компанії, яка значиться одним із засновників «Інтерпромбанку» РФ. Серед акціонерів «Інтерпромбанку» - член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю Валерій Пономарьов та інші впливові росіяни. Єрмак в коментарях ЗМІ спростовував, що має бізнес-інтереси в РФ і пояснював, що Емануїлов - давній знайомий його батька.

Із Володимиром Зеленським Єрмак познайомився у 2011 році. Тоді нинішній президент працював генеральним продюсером телеканалу «Інтер». Офіційне спілкування швидко перейшло у приватну площину.

Через тиждень після президентських виборів Зеленський призначив Андрія своїм помічником: Єрмак курує міжнародну політику. В інтерв’ю на питання про те, як одна людина може відповідати за відносини з США та Росією, Єрмак пафосно відповів: «Люблю виклики і взяв найважче, за що ніхто не хотів братися, а я взяв і просто зробив».

Що говорить Єрмак: 10 цитат про головне

Красномовною характеристикою нового глави Офісу президента є його заяви на офіційних заходах, у соцмережах чи під час нечисленних інтерв’ю, які він встиг дати буквально перед підвищенням.

«Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в Нормандські форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України в кінці жовтня …»

«KRYM - критичне мислення», 1 лютого 2020 року

«Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати «Мінськ». Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час - ясність щодо мирного врегулювання має з’явитися у першій половині 2020 року. І безумовно, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і «план Б», який полягає у тому, щоб збудувати стіну і жити далі» (

Лондон, 5 грудня 2019 року

«Без діалогу з Козаком, не відбувся би обмін утримуваними особами, в ході якого в Україну повернулися українські моряки. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, щодо яких я з ним комунікував, можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування. Він більше налаштований на діалог, ніж Владислав Сурков»

«Реальна політика з Євгенієм Кисельовим», 11 лютого 2020

«Якщо подивитися на розведення у Станиці Луганській та інші кроки, то всі вони дають обережну надію, що процес рухається. І рухається саме тому, що у президента Зеленського є чесне і відкрите бажання припинити війну»

«Українська правда», 9 вересня 2019 року

«Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоб Україна була єдина».

«Лівий берег», 23 вересня 2019 року

«Ми ні на кого не робимо ставку. Ми розглядаємо Америку як одного з головних стратегічних партнерів. Тому що, якщо вийти на вулицю і запитати випадкових перехожих, кого ви вважаєте найбільш дружньою для України країною, більшість назвуть Сполучені Штати. Тому в рамках майбутнього офіційного візиту (Зеленського) в США ми хочемо розширити горизонти, і вивести українсько-американські відносини на новий рівень, щоб це була не тільки концентрація на політиці, але і на економіці, IT, сучасних технологіях»

«Лівий берег», 23 вересня 2019 року

«Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій (Кличко) – людина зі світовою популярністю, яку знають у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не достатньою мірою, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім'я, його популярність і його слава у світі можуть дуже багато принести Україні загалом. Знаю його із самого початку як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я своєї думки ніколи стосовно цього не змінював»

«Реальна політика з Євгенієм Кисельовим», 11 лютого 2020 року

«Я дуже поважаю незаангажованих і об’єктивних журналістів, їхню роботу і готовий відповідати на будь-які питання» (очевидно, на противагу позиції Богдана, який заявляв: «Журналісти нам (команді Зеленського) не потрібні»).

Facebook Андрія Єрмака, 23 листопада 2019 року

«В Україні є ряд політиків, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній - як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, це логічний крок з їхнього боку… Твердження , що «у 2018 році Андрій Борисович Єрмак де-факто став бізнес-партнером людей, тісно пов’язаних із Аркадієм Ротенбергом», є маніпулятивним та таким, що не відповідає дійсності».

Facebook Андрія Єрмака, 23 листопада 2019 року

«Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво»

«Українська правда», 11 вересня 2019 року

Наталія Сокирчук, «Главком»