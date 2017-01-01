СМИ раскусили догадку о младшей дочери Путина
- Сьогодні, 19:03
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Катерина Тихонова на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу в 2014 году
Журналисты Reuters пообщались с коллегой Катерины Тихоновой
Катерина Тихонова, которая занимает должность вице-президента Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по развитию и маркетингу, действительно является младшей дочерью президента России Владимира Путина.
Об этом Reuters сказал коллега Тихоновой вице-президент WRRC по юридическим вопросам Манфред Мохаб, с которым журналисты разговаривали на полях первенства Европы по акробатическому рок-н-роллу в Москве.
Мохаб сообщил, что знает Тихонову по совместной работе в президиуме организации.
В ответ на вопрос о том, была ли личная связь Тихоновой с президентом полезна для акробатического рок-н-ролла, он сказал: «Да, безусловно».
По словам Мохаба, этот вид спорта развивается благодаря России. «У нас есть проект расширения, который работает на всех континентах и во многих странах. И это все идет из России», - заявил он.
Мохаб - первое официальное лицо, публично подтвердившее родство Тихоновой с российским президентом после того, как в 2015 году об этом Reuters говорил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Но позже Акимов отказался от своих слов.
Как известно, Путин, бывший сотрудник КГБ, скрывает свою личную жизнь и всегда старался спрятать своих дочерей, Марию и Катерину, от посторонних глаз.
По информации Reuters, Тихонова, живущая под фамилией бабушки, руководит получающими бюджетное финансирование проектами в МГУ. Она является одной из ключевых фигур для акробатического рок-н-ролла - Тихонова участвовала в соревнованиях по этой узкоспециализированной танцевальной дисциплине и содействует ее продвижению в WRRC и в России.