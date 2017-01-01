Жив ли экипаж субмарины: ВМС Аргентины не исключают «экстремальное выживание»

Сроков окончания поисков подводной лодки нет

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключил, что экипаж подлодки «Сан-Хуан», пропавшей в южной Атлантике, может быть жив. Такое заявление Бальби сделал после того, как депутат аргентинского парламента Элиса Каррио выразила мнение, что все подводники уже погибли. «Могу сказать, что, пока нет четкой



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Сроков окончания поисков подводной лодки нет

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключил, что экипаж подлодки «Сан-Хуан», пропавшей в южной Атлантике, может быть жив.

Такое заявление Бальби сделал после того, как депутат аргентинского парламента Элиса Каррио выразила мнение, что все подводники уже погибли.

«Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они (экипаж - ред.) могут находиться в ситуации экстремального выживания», - заявил Бальби, которого цитирует канал Todo Noticias.

По его словам, сроков окончания поисков субмарины нет.

Известно, что несколько часов назад норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту отправилось на поиски подводной лодки «Сан-Хуан» из аргентинского города Комодоро-Ривадавия. Ожидается, что судно прибудет в район поисков через сутки.

Именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту подводной лодки находились 44 человека.

Через неделю после исчезновения подводной лодки ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с субмариной.

Джерело: РИА Новости