Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)

У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter

В британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта. Об этом сообщает ntdtv.ru. У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев. «Британцы, думая об



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Twitter Lawrence of Abdoun

У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter

В британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.

Об этом сообщает ntdtv.ru.

У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.

«Британцы, думая об Иордании, могут представить себе Ближний Восток и вспомнить о Сирии или Ираке, но теперь они думают о Лоуренсе Абдуне. Через его страничку в Twitter мы показываем другую Иорданию - мирную, процветающую страну, в которую приезжают британские туристы», - говорит сотрудница британского посольства Лора Добан.

Свое имя черно-белый кот получил в честь британского офицера Лоуренса Аравийского, которого считают героем и на родине, и в некоторых странах Ближнего Востока. Абдун - это район в столице Иордании, где находится британское посольство.

Напомним, ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.