  1. Головна
  2. російською
  3. Фото
    Раздел для русскоговорящего
    Фото

    Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)

    У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter
    В британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта. Об этом сообщает ntdtv.ru. У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев. «Британцы, думая об
    • Вчора, 19:30
    • Розсилка
    Twitter Lawrence of Abdoun

    У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter

    В британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.

    Об этом сообщает ntdtv.ru.

    У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.

    «Британцы, думая об Иордании, могут представить себе Ближний Восток и вспомнить о Сирии или Ираке, но теперь они думают о Лоуренсе Абдуне. Через его страничку в Twitter мы показываем другую Иорданию - мирную, процветающую страну, в которую приезжают британские туристы», - говорит сотрудница британского посольства Лора Добан.

    Свое имя черно-белый кот получил в честь британского офицера Лоуренса Аравийского, которого считают героем и на родине, и в некоторых странах Ближнего Востока. Абдун - это район в столице Иордании, где находится британское посольство.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)
    Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)
    Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)
    Twitter Lawrence of Abdoun

    Напомним, ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.

    посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ