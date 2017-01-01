Бездомный кот стал «дипломатом» британского посольства в Иордании (фото)
- Вчора, 19:30
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У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter
В британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.
Об этом сообщает ntdtv.ru.
У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.
«Британцы, думая об Иордании, могут представить себе Ближний Восток и вспомнить о Сирии или Ираке, но теперь они думают о Лоуренсе Абдуне. Через его страничку в Twitter мы показываем другую Иорданию - мирную, процветающую страну, в которую приезжают британские туристы», - говорит сотрудница британского посольства Лора Добан.
Свое имя черно-белый кот получил в честь британского офицера Лоуренса Аравийского, которого считают героем и на родине, и в некоторых странах Ближнего Востока. Абдун - это район в столице Иордании, где находится британское посольство.
Напомним, ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.