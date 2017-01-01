Кремлевский враг не пройдет. «Джэвлины» нам в помощь

В возможных поставках «Джэвлинов» и прочих товаров американского «военторга» больше вопросов, чем ответов

Пресловутые «Джэвлины» (именно так правильно читается название этого американского противотанкового ракетного комплекса, ПТРК) опять замелькали везде - в интернете, на первых полосах газет и в новостях ведущих телеканалов страны. Где о перспективах их получения стали рассуждать все, кому не лень - от домохозяек, прикидывающихся

В возможных поставках «Джэвлинов» и прочих товаров американского «военторга» больше вопросов, чем ответов

Пресловутые «Джэвлины» (именно так правильно читается название этого американского противотанкового ракетного комплекса, ПТРК) опять замелькали везде - в интернете, на первых полосах газет и в новостях ведущих телеканалов страны.

Где о перспективах их получения стали рассуждать все, кому не лень - от домохозяек, прикидывающихся политологами, до военных экспертов.

Случилось это после того, как посол Украины в США Валерий Чалый официально подтвердил, что Совет национальной безопасности США поддерживает предоставление Киеву американского летального оружия оборонного характера. По его словам, дело осталось за Трампом. Именно он должен принять окончательное решение.

Кроме того, наш посол в США подчеркнул: «Все «рекомендации» американскому президенту по этому чувствительному для нас вопросу уже сформулированы и приняты как Пентагоном, так и Госдепом. Они однозначно и ненавязчиво советуют нынешнему хозяину Белого дома не артачиться, как он делал это до сегодняшнего момента, и подписать законопроект о выделении Украине такого вожделенного для нее летального оружия».

Как только эта весть достигла до наших берегов, так тут и понеслось… «Джэвлины» на подходе, спешите видеть, уже скоро!». С каждого сайта, с каждой газетной полосы, из каждой телевизионной программы в мозги обывателей полезли эти американские ПТРК. Временами мне казалось, что осталось только рассказать о них в «Танці з зірками» или в «Х-фактор, діти», как нам их тут же «запакуют и вышлют». Прямо из Пентагона.

Все эти внутриукраинские камлания, связанные с возможностью (я подчеркиваю - возможностью, а не обязательством со стороны поставщика) получить и использовать современное американское вооружение, я так понимаю, должны были по задумке организаторов этой истерики вызвать у наших граждан «уверенность в завтрашнем дне». А точнее - убежденность в том, что кремлевский враг не пройдет. «Джэвлины» нам в помощь. Аминь.

На самом деле, со всей этой летально-оружейной канителью не все так радужно для Украины, как кажется.

Дело вот в чем. Помощь США, предусматривающая выделение $350 млн и летального вооружения, будет предоставляться исключительно при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины.

А вот с этим возникают некоторые, мягко говоря, неувязочки. Тем более, если глянуть на те критерии, на которые, по словам сенатора США Роба Портмана (автора пункта проекта оборонного бюджета США, который и предусматривает предоставление Украине $350 млн помощи), американцы собираются обращать внимание в первую очередь.

Речь идет о гражданском контроле за военными. Образно говоря, нынешнему министру обороны Степану Полтараку все-таки придется поменять, например, новомодный генеральский китель на гражданский пиджак. Нужно будет лучше координировать деятельность Минобороны и ГШ ВСУ с парламентом вообще и его комитетом по нацбезопасности и обороне в частности. Портман настаивает и на коренном улучшении системы обеспечения украинской армии. (Тут тоже еще непаханое поле, несмотря на все «шведские столы», новейшие каталоги продуктов и трижды за последнее время видоизмененную форму одежды украинских военных). Но главное во всех этих, без сомнения, хоть и важных, но второстепенных вещах - безопасность чувствительных американских технологий от попадания «не в те руки». И этот вопрос действительно не праздный. Дело в том, что американцам явно не улыбается передавать военно-технологические секреты своим заклятым кремлевским друзьям. А это вполне возможно при поставках американского оружия украинским «друзьям». Особенно если вспомнить, что в рядах наших Вооруженных сил наверняка трудятся в поте лица, несмотря на все усилия контрразведчиков, весьма нехилый табунок кремлевских агентов и просто симпатиков «великой и неделимой России». И ко всему прочему, к вопросам хранения и использования американского военного оборудования сами украинские военные относятся, скажем так… весьма философски.

Например, летом 2015-го года российское телевидение продемонстрировало кадры, из которых следовало, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за Дебальцево фактически потеряли как минимум две из первых трех поставленных им американцами в ноябре 2014 года современных РЛС засечки минометных позиций LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar). Причем одна из захваченных станций ополченцами находилась в рабочем состоянии. Всего же в конце 2014-го и 2015 году США поставили Украине не менее 20 таких станций в разных модификациях.

Впрочем, думаю, что более весомые мотивы и причины возобладают в настроениях нынешнего американского истеблишмента при принятии решения о поставках летального вооружения нашей стране. Тот же Роб Портман это косвенно подтверждает: «Независимая Украина является ключевым элементом не только Восточной Европы, но затрагивает и более широкие интересы США в регионе и за его пределами».

Более того, нынешней осенью сразу несколько ведущих изданий США сообщили, что в самом Пентагоне уже прорабатывают план такого рода поставок. Это, подтвердил и спикер украинского парламента Андрей Парубий в ходе своего недавнего визита в США. В частности, скорее всего, речь идет о поставках ПТРК (причем не только «Джэвлинов», а и, например, TOW-2, FGM-172 SRAW/Predator), переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger, контрбатарейных радаров дальнего радиуса действия AN/TPQ-36, броневиках Bradley, автомобилях класса MRAP, которые могут выдерживать взрывы мин, а также тактических транспортных средств JLTV. В сфере военно-морских вооружений достигнута договоренность о поставках патрульных катеров, минно-трального оборудования и ряда других средств.

Есть еще один фактор всей этой программы оборонной помощи Украине со стороны США, о котором принято не говорить, но который наверняка станет одним из ключевых ее пунктов. Речь о боеприпасах.

Для нас этот вопрос имеет критическое значение, особенно после череды диверсий на наших складах и базах хранения. Нет сомнения в том, что об этом прекрасно осведомлены в Пентагоне и Госдепе. Наверняка вышеуказанная программа содержит положения о «обеспечении поставок в Украину» боеприпасов именно к тому оружию, которым располагают на сегодняшний день ВСУ (то есть советских образцов и калибров). Самостоятельно производить боеприпасы в нужной номенклатуре пока Украина не может, и запасы их не безграничны. Думаю, в США также подумают над тем вопросом, как выйти из этого положения.

Кроме того, сами по себе поставки ВВТ из США вполне могут быть неким сигналом для других стран о том, что Киеву вполне возможно дарить и продавать (нужное подчеркнуть) оружие. И боеприпасы к нему…

Джерело: Фокус