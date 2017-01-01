«Русский мир» - это Архипелаг ГУЛАГ
- 24 Листопада, 15:41
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Розсилка
Москва 1937, Луганск 2017, далее везде...
Разгадан секрет «русского мира».
Путинская пропаганда много лет пиарила идею «русского мира». Однако, что это такое, никто толком сформулировать не мог. Последние события в Луганске помогли разгадать этот секрет.
«Русский мир» - это там, где бандиты в погонах до смерти пытают людей, объявленных ими «вражескими агентами». А потом новые палачи объявляют предыдущих «шпионами» и пытают уже их самих. И так до бесконечности.
Москва 1937, Луганск 2017, далее везде.
«Русский мир» - это Архипелаг ГУЛАГ. Что бы российские власти не строили (коммунизм, капитализм, «русский мир» и т.д.), получается ГУЛАГ.