Москва 1937, Луганск 2017, далее везде...

Разгадан секрет «русского мира». Путинская пропаганда много лет пиарила идею «русского мира». Однако, что это такое, никто толком сформулировать не мог. Последние события в Луганске помогли разгадать этот секрет. «Русский мир» - это там, где бандиты в погонах до смерти пытают людей, объявленных ими

Москва 1937, Луганск 2017, далее везде...

Разгадан секрет «русского мира».

Путинская пропаганда много лет пиарила идею «русского мира». Однако, что это такое, никто толком сформулировать не мог. Последние события в Луганске помогли разгадать этот секрет.

«Русский мир» - это там, где бандиты в погонах до смерти пытают людей, объявленных ими «вражескими агентами». А потом новые палачи объявляют предыдущих «шпионами» и пытают уже их самих. И так до бесконечности.

Москва 1937, Луганск 2017, далее везде.

«Русский мир» - это Архипелаг ГУЛАГ. Что бы российские власти не строили (коммунизм, капитализм, «русский мир» и т.д.), получается ГУЛАГ.