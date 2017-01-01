Зачем нужно было Кадырову говорить о своем уходе?

Если бы Кадыров действительно хотел уйти, то для этого у него есть две прекрасные возможности

Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чечни, который он возглавляет с 2007 года. Сказал, что пришло время для каких-то там изменений. Означает ли это какой-то конфликт с Кремлем? Не думаю. Могу сказать одно. Если бы Кадыров действительно хотел уйти, то для этого у него есть две прекрасные возможности. Первая - подать заявление

Если бы Кадыров действительно хотел уйти, то для этого у него есть две прекрасные возможности

Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чечни, который он возглавляет с 2007 года. Сказал, что пришло время для каких-то там изменений. Означает ли это какой-то конфликт с Кремлем? Не думаю.

Могу сказать одно. Если бы Кадыров действительно хотел уйти, то для этого у него есть две прекрасные возможности. Первая - подать заявление о своем уходе. Второе - если он не может публично подать заявление об отставке, отправиться в Кремль, встретиться с Путиным, поговорить с ним, рассказать о том, почему он хочет уйти. Это, конечно, делается тихо, без огласки. И вот по результатам этих переговоров, уже решить для себя: уходить или оставаться главой Чечни.

Но когда человек через СМИ внезапно сообщает, что он хочет уйти, а заявление не подает, то для меня очевидно, что это может означать все что угодно, кроме одного: Кадыров никуда уходить не хочет.

Мне сложно судить о том, какие игры разворачиваются под столом в ФСБ, прокуратуре, Следственном комитете России. Но в последнее время каких-то крупных обострений в отношениях Кремля и Кадырова не было. Во всяком случае, публичных.

Поэтому говорить об отставке Кадырова и его возможных преемниках преждевременно. Такое решение в Кремле не рассматривается и принято не будет. Да и Кадыров, повторюсь, уходить не хочет. В противном случае, он бы уже предпринял попытку это сделать.

Зачем тогда нужно было Кадырову говорить о своем уходе? Конкретного мотива у него нет. Возможно, это такая форма кокетства, заигрывания с публикой. Но, скорее всего, мы имеем дело с очередным сигналом о сверхлояльности и преданности Кадырова к Путину.

Джерело: Новое Время