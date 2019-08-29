Бездомная собака из Бангкока притворяется раненой, чтобы выпросить еду у людей



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Местная жительница, которая подкармливает Гэ, утверждает, что проверяла собаку – с ней все в порядке

В Бангкоке бездомная собака изобретательно подошла к тому, чтобы привлечь внимание туристов и попросить у них еду – она притворяется пострадавшей. Об этом сообщает AOL News.

Дворняга, которую местные жители прозвали Гэ, волочит свою заднюю левую лапу по земле, как будто она ранена или сломана. Но когда к животному подходят обеспокоенные люди, она вскакивает и идет как обычно.

Местная жительница Тавипорн Чонгплаполкулсэд, которая подкармливает Гэ, рассказала, что проверяла лапу собаки – с ней все в порядке. Она также отметила, что если бы обнаружила у животного какую-либо травму, то сразу отвела бы его к ветеринару.

«Эта старая собака жила рядом с моей работой несколько лет. Она всегда делает этот трюк, чтобы провести людей, – говорит Тавипорн. – Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Она очень умная. Я думаю, так она заставляет людей кормить ее».

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